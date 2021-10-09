Phụ huynh mắng sa sả giáo viên ngay trong giờ học online chỉ vì 'con giơ muốn gãy cái tay' mà không được gọi

Xã hội 09/10/2021 08:40

Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động thiếu tế nhị của vị phụ huynh nói trên.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ các đoạn clip ghi lại lời của một phụ huynh mắng giáo viên xối xả trong tiết học online. Cụ thể, theo 3 clip đăng tải, một phụ huynh đã bày tỏ bức xúc và lớn tiếng với cô giáo khi con của người này giơ tay phát biểu mà không được cô giáo gọi tên. Người phụ nữ gay gắt nói: "Nó giơ muốn gãy cái tay mà cô không kêu nó nữa".

Lúc này, cô giáo nhẹ nhàng giải thích: "Tôi mới dạy có 2 bữa nay, tôi chưa có thuộc tên hết cả lớp. Tôi cũng không thấy tên của em nên không có gọi". Tiếp đó, ở một đoạn clip khác, phụ huynh này tiếp tục lớn tiếng cho rằng, cô giáo không lo dạy học mà chỉ đi cho số điện thoại. 

giao vien
Phụ huynh lớn tiếng mắng cô giáo trong tiết học online - Ảnh: Cắt từ clip

Khi nghe phụ huynh phản ánh việc này, ngay sau đó, cô giáo cũng lên tiếng giải thích: "Con nói con vô lộn đường link nên cô mới cho con số điện thoại, để cô gửi riêng đường link cho con. Chứ không phải tự nhiên mà cô cho số điện thoại. Mà cô đọc số điện thoại cũng trong giờ giải lao chứ không phải giờ đang dạy nữa. Bây giờ cô sẽ không nói gì nữa, ngày mai có tiết cô chủ nhiệm, con sẽ phân minh xem cô là người có lỗi hay người kia là người có lỗi?".

Thấy sự việc ồn ào, một phụ huynh khác vì thấy cô giáo bị chửi oan nên đã đứng ra nhắc nhở người phụ nữ kia: "Chị la cái miệng chị hoài đi, con người ta còn học nha, chị muốn ý kiến thì ra nhà trường mà ý kiến liền, hoặc chị xuống nhà cô mà nói chuyện với cô".

Những đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là trong thời điểm các con em vẫn đang cố gắng với những tiết học online mỗi ngày. Nhiều người để lại bình luận cũng tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ cùng lời nói thiếu chuẩn mực của phụ huynh.

3 trường hợp giáo viên được nhận hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của Nghị quyết 116

3 trường hợp giáo viên được nhận hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của Nghị quyết 116

Nhiều thầy cô giáo băn khoăn, giáo viên có được hưởng hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết 116 không?

Xem thêm
Từ khóa:   phụ huynh mắng giáo viên giáo viên bị giáo viên chê

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số