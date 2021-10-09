Phụ huynh mắng sa sả giáo viên ngay trong giờ học online chỉ vì 'con giơ muốn gãy cái tay' mà không được gọi

Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động thiếu tế nhị của vị phụ huynh nói trên.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ các đoạn clip ghi lại lời của một phụ huynh mắng giáo viên xối xả trong tiết học online. Cụ thể, theo 3 clip đăng tải, một phụ huynh đã bày tỏ bức xúc và lớn tiếng với cô giáo khi con của người này giơ tay phát biểu mà không được cô giáo gọi tên. Người phụ nữ gay gắt nói: "Nó giơ muốn gãy cái tay mà cô không kêu nó nữa".

Lúc này, cô giáo nhẹ nhàng giải thích: "Tôi mới dạy có 2 bữa nay, tôi chưa có thuộc tên hết cả lớp. Tôi cũng không thấy tên của em nên không có gọi". Tiếp đó, ở một đoạn clip khác, phụ huynh này tiếp tục lớn tiếng cho rằng, cô giáo không lo dạy học mà chỉ đi cho số điện thoại.

Phụ huynh lớn tiếng mắng cô giáo trong tiết học online - Ảnh: Cắt từ clip

Khi nghe phụ huynh phản ánh việc này, ngay sau đó, cô giáo cũng lên tiếng giải thích: "Con nói con vô lộn đường link nên cô mới cho con số điện thoại, để cô gửi riêng đường link cho con. Chứ không phải tự nhiên mà cô cho số điện thoại. Mà cô đọc số điện thoại cũng trong giờ giải lao chứ không phải giờ đang dạy nữa. Bây giờ cô sẽ không nói gì nữa, ngày mai có tiết cô chủ nhiệm, con sẽ phân minh xem cô là người có lỗi hay người kia là người có lỗi?".

Thấy sự việc ồn ào, một phụ huynh khác vì thấy cô giáo bị chửi oan nên đã đứng ra nhắc nhở người phụ nữ kia: "Chị la cái miệng chị hoài đi, con người ta còn học nha, chị muốn ý kiến thì ra nhà trường mà ý kiến liền, hoặc chị xuống nhà cô mà nói chuyện với cô".

Những đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là trong thời điểm các con em vẫn đang cố gắng với những tiết học online mỗi ngày. Nhiều người để lại bình luận cũng tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ cùng lời nói thiếu chuẩn mực của phụ huynh.

3 trường hợp giáo viên được nhận hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của Nghị quyết 116 Nhiều thầy cô giáo băn khoăn, giáo viên có được hưởng hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết 116 không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-huynh-mang-sa-sa-giao-vien-ngay-trong-gio-hoc-online-chi-vi-con-gio-muon-gay-cai-tay-ma-khong-duoc-goi-429761.html