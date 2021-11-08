Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tiêm phủ mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi ở miền Nam và Tây Nguyên trong 5 ngày

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi ở Nam Bộ và Tây Nguyên, bảo đảm phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày.
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Dẫn tin từ Zing News, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên về công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi ở Nam Bộ và Tây Nguyên, bảo đảm phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày.
Trước đó, chiều 5/11, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch và công tác tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Sau khi nghe báo cáo của các địa phương và bộ ngành, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện phân bổ, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine ở khu vực Nam Bộ và Tây nguyên, bảo đảm phủ hết mũi 1 trong vòng 5 ngày cho người trên 18 tuổi; trả mũi 2 kịp và đủ. Ngoài ra, ngành chức năng cần tổ chức tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi.
Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng được yêu cầu tổ chức lực lượng hỗ trợ tiêm chủng để đảm bảo tiến độ trên. Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể, bảo đảm nguồn thuốc để điều trị sớm từ đầu các trường hợp F0 để giảm thấp nhất chuyển nặng, tử vong.