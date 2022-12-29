Phẫu thuật lấy búi tóc siêu to ra khỏi dạ dày bé gái 3 tuổi mắc hội chứng 'ăn tóc'

Siêu âm, bác sĩ phát hiện có khối búi tóc kích thước 5x4cm nằm trên rốn (to hơn quả banh tennis) dọc bờ cong đường dạ dày của bé gái.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 29/12, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay vừa phẫu thuật lấy búi tóc to như quả banh tennis khỏi dạ dày bé gái ba tuổi. Người nhà cho biết bé hay nuốt tóc khoảng một năm qua, có thể do mắc hội chứng ăn tóc. Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bé gái V. (3 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) nhập viện với tình trạng đau bụng, vùng rốn cộm to. Thăm khám, bác sĩ phát hiện dị vật trong bụng bệnh nhi nên yêu cầu nhập viện để điều trị.

Sau khi phẫu thuật lấy búi tóc khỏi dạ dày, sức khỏe bé gái đã ổn định - Ảnh: báo Dân Việt Siêu âm, bác sĩ phát hiện có khối búi tóc kích thước 5x4cm nằm trên rốn (to hơn quả banh tennis) dọc bờ cong đường dạ dày của bé gái. Kết quả xét nghiệm còn cho thấy bé gái bị thiếu máu mức độ trung bình. Theo người nhà bệnh nhi, khoảng một năm qua bé V. có biểu hiện ăn tóc. Khoảng hai tuần trước bé kêu đau bụng. Bác sĩ Phạm Đức Minh, khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho hay đây là bệnh nhi thứ tư nhập viện điều trị vì hội chứng ăn tóc.

Bác sĩ lấy búi tóc khỏi dạ dày bệnh nhi - Ảnh: báo Tuổi trẻ Theo thông tin từ báo Dân Việt, để lấy búi tóc ra ngoài, các bác sĩ đã truyền 1 đơn vị máu cho bé gái, gây mê, mở 1 đường ngay trên rốn, mở dạ dày và lấy ra một búi tóc dài, cứng. Bác sĩ Minh cho hay đây là bệnh nhân thứ 4 mắc hội chứng nuốt tóc được điều trị tại bệnh viện từ trước đến nay. Hội chứng này rất đặc biệt, thường gặp ở trẻ em gái và các bé thường tự giật tóc mình hoặc giật tóc người khác, thấy tóc hoặc bất kỳ thứ gì dài như dây thun, dây chuyền, len, chỉ… là nuốt. Sau khi lấy búi tóc ra ngoài, các bác sĩ tiếp tục điều trị thiếu máu và đặc biệt là điều trị tâm lý cho bé gái. "Các bậc cha mẹ nên theo dõi sát bệnh nhi, cắt tóc ngắn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, để xa tầm tay của trẻ những sợi dây dài, thường xuyên chơi với trẻ để giải tỏa tâm lý cho trẻ; bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tránh để bị thiếu máu, thiếu sắt, vitamin B12" - bác sĩ Minh nhấn mạnh.

TP.HCM: Bé gái 5 tuổi tắc ruột vì thói quen 'thèm ăn tóc' Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận một bé gái 5 tuổi có thói quen ăn tóc. Sau phẫu thuật, cháu bé phải can thiệp tâm lý trong thời gian dài về sau.

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