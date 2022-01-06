Bé trai 3 tuổi nuốt 25 viên bi nam châm dính chặt nhau vào bụng khiến tá tràng và ruột bị thủng

Xã hội 06/01/2022 14:32

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện 25 viên bi nam châm dính chặt vào nhau gây tắc nghẽn ruột, khiến tá tràng và ruột bệnh nhi bị thủng nhiều vị trí.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 5/1, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi N.T.T (37 tháng tuổi, TP. Vinh) do nuốt phải 25 viên bi nam châm đồ chơi vào bụng. Được biết, trước đó khi gia đình phát hiện trẻ nuốt nhiều viên bi đã đưa vào bệnh viện tuyến dưới để theo dõi. Tuy nhiên, trẻ xuất hiện tình trạng đau bụng nhiều hơn nên được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm và chụp x-quang ổ bụng. Kết quả phát hiện trẻ bị tắc ruột do dị vật hình tròn bao gồm nhiều viên nhỏ và dính thành chuỗi. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã phát hiện 25 viên bi nam châm dính chặt vào nhau khiến tá tràng và ruột bệnh nhi thủng nhiều vị trí. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, ekip đã loại bỏ hoàn toàn dị vật, khâu kín vị trí ruột thủng. Hiện, sức khoẻ bệnh nhi tạm thời ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm.

Bé trai 3 tuổi nuốt 25 viên bi nam châm dính chặt nhau vào bụng khiến tá tràng và ruột bị thủng - Ảnh 1
Số bi nam châm bệnh nhi nuốt vào bụng và dính chặt thành chuỗi - Ảnh: Vietnamnet

Theo các bác sĩ, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng trường hợp bé T. nuốt đồ chơi là chuỗi bi nam châm cực kỳ nguy hiểm. Do nam châm là một tổ hợp chất gần giống kim loại mang trong mình từ tính, từ tính này luôn tồn tại và tác dụng lên các kim loại khác.

Vì vậy, khi trẻ nuốt phải từ 2 viên bi nam châm sẽ có xu hướng tự hút dính vào nhau, dọc theo đường tiêu hóa ở các đoạn ruột khác nhau và không di chuyển tiếp, gây tắc và tạo sức ép lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn tới hoại tử và thủng ruột. Thậm chí còn có thể gây sốc nhiễm trùng, dẫn tới tử vong.

Vì vậy, các bậc phụ huynh cần cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đồng thời quan sát kỹ môi trường xung quanh trẻ để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp trẻ bất cẩn nuốt phải dị vật, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

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Gia đình bé cho biết, trước 2 giờ nhập viện, bé đã vào nhà vệ sinh nhét thanh sắt thông cống vào hậu môn rồi rút ra không được.

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