Căn cứ theo bức thư và số lá ngón người đàn ông để lại tại hiện trường, nguyên nhân cái chết do nạn nhân tự tử.

Theo báo Lao động đưa tin, sáng 12/7, lãnh đạo xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xác nhận vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông vào đêm 11/7 tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 11/7, tại phòng 104 nhà nghỉ Ngọc Lan, thuộc bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện một thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.T (sinh năm 1982, trú tại TK 3, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông tử vong - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin của Sức khỏe và Đời sống, căn cứ theo bức thư và số lá ngón nạn nhân để lại, nguyên nhân được xác định do nạn nhân ăn lá ngón tự tử.

Do đã xác định được nguyên nhân tử vong nên gia đình nạn nhân không có kiến nghị với Cơ quan điều tra, cam kết không khiếu kiện.

Hiện, Công an xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho gia đình chôn cất theo phong tục địa phương.

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