Gia đình phát hiện chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng cá nhân của cô gái 22 tuổi trên cầu treo bắc qua sông Lam. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách chân cầu treo khoảng 50 mét, nghi nhảy cầu tự tử.

Khoảng 10 giờ sáng nay (2/10), lực lượng chức năng thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể của em N.T.C.H. (SN 1997, trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trước đó vào chiều 1/10, H. nói với gia đình là ra ngoài chơi. Khi mãi không thấy H. trở về, gia đình nghi có chuyện chẳng lành nên huy động người tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Phát hiện thi thể cô gái trên sông Lam, nghi nhảy cầu tự tử - Ảnh: NLĐ

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng cá nhân của H. trên cầu treo bắc qua sông Lam thuộc địa bàn xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.

Nghi cô gái nhảy cầu tự tử nên lực lượng cứu hộ cùng gia đình đã tìm kiếm trên sông Lam suốt nhiều giờ. Đến 10 giờ sáng nay, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chân cầu treo khoảng 50 mét.

Theo chính quyền địa phương, H. có hoàn cảnh rất éo le, mồ côi mẹ từ nhỏ. Hiện H. vừa tốt nghiệp đại học và đang ở nhà chờ xin việc. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) cũng xảy ra vụ người phụ nữ nhảy cầu tự tử thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khoảng 11 giờ trưa 13/9, chị V.T.H.P. (30 tuổi, ngụ phường 5, TP. Đông Hà) điều khiển xe máy BKS 74C1-126.98 đến khu vực giữa cầu sông Hiếu rồi bất ngờ dừng xe, gieo mình xuống sông và mất tích.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng báo công an, đồng thời liên lạc với gia đình chị P.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng đến cầu sông Hiếu để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị P. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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