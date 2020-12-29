Phát hiện thêm 1 thanh niên nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 ở quận 9, TP.HCM

Trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép, 4 người đã nhiễm COVID-19.

Sở y tế TP.HCM đã thông báo về trường hợp nhiễm COVID-19 mới là thanh niên tên K. ở quận 9 (TP.HCM). K. nằm trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Myanmar theo đường mòn, lối mở.

Bước đầu, K. khai với cơ quan chức năng sau khi nhập cảnh trái phép từ ngày 24/12 thì vào làm ở xưởng đúc đồng. Do không theo dõi tin tức nên K. không biết thông tin mình đang bị truy vết.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 17 người tiếp xúc gần với K. Hiện tất cả đã đưa đi cách ly và xét nghiệm theo quy định.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực phòng trọ nơi K. ở - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Phạm Phương Tùng (40 tuổi, chủ xưởng đúc đồng nơi K. làm việc) cho biết cách đây khoảng 2 tháng K. có làm việc tại xưởng nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, cơ sở tạm đóng cửa nên K. đi qua Myanmar làm việc nhưng không ổn định.

Chiều 24/12, K. về quận 9 rồi đi xe ôm công nghệ đến xưởng ông Tùng nằm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình xin làm việc trở lại và thuê phòng trọ cách xưởng hơn 100 mét trên đường số 4, phường Long Bình.

Trong hai ngày làm việc (25-26/12), K. chỉ ăn uống và đi từ chỗ làm về phòng trọ. Ngày 27/12, K. đi bộ về hướng ngã ba Gò Công, phường Long Bình cách xưởng khoảng 1km để tìm tiệm photo nhưng không thấy và quay về nơi ở.

Tối 28/12, khi thấy báo chí đăng thông tin truy tìm người về chung bệnh nhân 1440 xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, quận 9, ông Tùng đã trình báo công an địa phương để xác minh và đưa K. đi cách ly.

TP.HCM: Đã tìm thấy nhóm người nhập cảnh trái phép đi cùng bệnh nhân COVID-19 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa cập nhật thông tin về bệnh nhân 1451 và nhóm người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân COVID-19 này.

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