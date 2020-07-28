Phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại TP.HCM

Cơ quan chức năng vừa phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép tại quận 12, TP.HCM. Trong đó có 8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam.

Sáng 28/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố vừa phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép. Trong đó có 8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam. Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, tất cả những người này đều đã được đưa đi cách ly tại khu C, huyện Củ Chi.

9 người nhập cảnh trái phép tại TP. HCM, trong đó có 8 người Trung Quốc đã được đưa đi cách ly tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Trong một diễn biến khác, trong phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội vào chiều 27/7, Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, thời gian qua Hà Nội đã phát hiện 19 trường hợp nhập cảnh trái phép, rất may đã được nhân dân và các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời. Cả 19 trường hợp này đều âm tính với Covid-19.

Cũng trong chiều 27/7, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận công an tỉnh này vừa phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Nha Trang cũng vừa phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, 9 người trên bao gồm 6 nam, 3 nữ. Nhóm người nước ngoài này đến thuê nhà, cư trú trái phép trên đường Lê Văn Hưu thuộc xã Phước Đồng, ngoại thành TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tại địa phương, đây là khu vực ít dân cư, ít người qua lại. Sau khi xét nghiệm, cả 9 người đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép bị Công an Đà Nẵng phát hiện đang ra sao? Một người mang quốc tịch Trung Quốc trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị bắt. Còn phần lớn nhóm người vượt biên trái phép vào Đà Nẵng vẫn đang cách ly.

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