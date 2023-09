Phản cảm chuyện hết yêu là... cởi!

Cách đây không lâu, cư dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh về một người phụ nữ, vì cãi nhau với bạn trai mà đã cởi hết đồ ngay giữa ngã 3 Nguyễn An Ninh - Trương Định (Hà Nội).

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng, ban đầu cặp đôi đứng nói chuyện ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở, bên cạnh là chiếc xe Piaggio Zip. Sau một lúc cự cãi với chàng trai, cô gái đã bất ngờ cởi chiếc áo, để lộ nội y màu đỏ.

Sau đó không lâu, lại có thêm ảnh chụp cặp đôi tại địa điểm khác là ngã 3 Nguyễn An Ninh - Trương Định. Tại đây, cô gái đã cởi toàn bộ quần áo mặc bên ngoài, chỉ còn lại bộ nội y màu đỏ và đi chân đất.

Những hình ảnh này đã thu hút rất nhiều người quan tâm. Phần đông đều tỏ ra rất khó chịu trước hành động phản cảm, thiếu suy nghĩ của cô gái tại nơi công cộng nhiều người qua lại.

Cởi đồ níu kéo người yêu

Người dân Hà Nội lại giật mình khi chứng kiến một cô gái cởi phăng quần áo trong lúc cãi nhau với bạn trai tại ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa. Một người có mặt lúc đó cho biết, đôi nam nữ lớn tiếng cãi nhau, thậm chí chàng trai còn liên tục tát cô gái. Thấy cuộc cãi vã không đi tới đâu, cô gái đột nhiên cởi sạch áo ngoài lẫn trong để "ăn vạ".

Một người chứng kiến đã chia sẻ trên facebook, cô gái này có ý định cởi cả quần nhưng người bạn trai cản lại. Ngoài ra, lúc chưa cởi đồ thì chàng trai vẫn còn tát vào mặt cô gái, khi vừa mới cởi thì người con trai này lại bất ngờ hôn bạn gái, tuy nhiên sau đó anh chàng vẫn lạnh lùng bỏ đi.

Tại một rạp chiếu phim đông người qua lại ở Hải Phòng cũng từng xôn xao khi có một cô gái trẻ vô tư lột sạch quần áo để níu kéo người bạn trai.

Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, giữa cặp đôi xảy ra cãi vã và người bạn trai muốn chia tay. Cô gái đã không suy nghĩ mà cởi bay bộ quần áo trên người với hy vọng níu giữ người yêu, khiến chàng trai và nhiều người có mặt giật mình.

Chuyên gia nói gì về hành vi "kỳ lạ" này

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam giải thích, nguyên nhân của hành động mang tính bộc phát trên có thể vì nhiều mục đích khác nhau nhưng rõ nhất vẫn là nhất thời muốn giảng hòa, níu kéo.

Việc níu kéo người yêu giữa chốn đông người bằng cách trên cho thấy cách ứng xử thiếu suy nghĩ, thiếu văn minh và không phù hợp với quan hệ yêu đương, văn hóa của một con người và cả những chuẩn mực của văn minh đô thị. Xét dưới góc độ văn hóa, đó là một hành động quá phản cảm khó có thể chấp nhận.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, giám đốc Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn cho biết, ông hết sức bất ngờ và bàng hoàng trước cách ứng xử của những cô gái trẻ cởi đồ để níu kéo bạn trai. Theo ông chia sẻ, nguyên nhân khiến các cô gái có hành vi như trên là do kỹ năng sống của nam nữ thanh niên hiện nay đang rất thiếu hụt, với việc sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho tình yêu ở nữ giới và không có kỹ năng xử lý tình huống nên đã dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ.

Học cách chia tay

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền, giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý Người Bạn Tri Kỷ đưa ra những lời khuyên về kỹ năng chia tay, khi yêu cả hai bên luôn tôn trọng nhau thì khi chia tay chúng ta cũng cần phải thể hiện sự tôn trọng nhau nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, các bạn khi muốn chia tay cũng không nên quá vội vàng gây sốc cho người kia, cần có thời gian cho đối phương chuẩn bị tâm lý, có như vậy mới không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc như trên.