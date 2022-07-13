Lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh nghi bị đuối nước, tử vong. Được biết, em vừa hoàn thành kỳ thi THPT và ở cùng bà ngoại.

Theo VietNamNet, ngày 13/7, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh nghi bị đuối nước, tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Q.N. (18 tuổi, trú thôn Vạn Hạ Lang, xã Quảng Phú).

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc. - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, tối 12/7, nhiều người đi qua khu vực cầu Tứ Phú bắc qua sông Bồ (đoạn qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) hốt hoảng khi phát hiện em N. vùng vẫy giữa sông rồi mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Theo Lao Động, đến khoảng 20h30, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Được biết em N. vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện đang ở với bà ngoại.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Phú cho biết, sáng nay lực lượng công an xã đang phối hợp với Công an thị xã Hương Trà để làm rõ nguyên nhân sự việc.

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