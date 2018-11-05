Nữ giúp việc nhổ nước bọt vào miệng bé trai được quảng cáo là hiền lành, kinh nghiệm lâu năm trong nghề trông trẻ

Theo VTC, cách đây không lâu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huyền (ngụ quận Hải An, Hải Phòng) và anh Bùi Thái Dương đã đến trung tâm giới thiệu người giúp việc để tìm người trông nom con trai 5 tháng rưỡi của mình.

Vụ việc nữ giúp việc nhổ nước bọt vào miệng bé trai ở Hải Phòng hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận xã hội.

Tại đây, gia đình được giới thiệu một phụ nữ đã có nhiều năm kinh nghiệm trông trẻ. Sau đó bà Nguyễn Thị Huống (quê xã Tân Niên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã đến nhà chị Huyền làm giúp việc và trông con cho gia đình chị.

Chiều 30/10, trong lúc đang đi làm, chị Huyền xem camera an ninh thì phát hiện bà Huống đã ngược đãi con mình. Hình ảnh trong clip cho thấy bà Huống trong lúc trông em bé, dỗ dành em bé mãi không nín khóc, bà đã ghé sát miệng nhổ nước bọt vào miệng bé trai tận 2 lần khiến chị Huyền sợ hãi, lập tức chạy về nhà, truy hỏi nữ giúp việc.

Nữ giúp việc nhổ nước bọt vào miệng bé trai khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Lúc này, bà ta vẫn cãi mình không hề làm như vậy. Đến khi chị Huyền cho xem đoạn clip trích xuất từ camera, nữ giúp việc nói chỉ dạy cháu bé phun mưa. Người này cũng không xin lỗi mà đòi 5 ngày tiền công rồi mới nghỉ việc.

Một ngày sau, bà Huống đã gọi điện xin lỗi nhưng gia đình chị Huyền không chấp nhận, quyết định sẽ về Vĩnh Bảo để gặp trực tiếp, làm rõ vụ việc.

Cha bé trai bức xúc kể lại sự việc - Ảnh: VTC9

Ngoài ra, vợ chồng chị Huyền đã tìm gặp giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm để xin thông tin của bà Huống thì phía trung tâm nói không có giấy tờ tùy thân của bà Huống mà chỉ có địa chỉ quê quán.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của mọi người.