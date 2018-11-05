Nữ giúp việc nhổ nước bọt vào miệng em bé chống chế: 'Tôi chỉ dạy cháu phun mưa'

Xã hội 05/11/2018 11:03

Vợ chồng chị Huyền rất phẫn nộ trước hành động của nữ giúp việc và không chấp nhận lời xin lỗi của bà ta.

Mới đây, vụ việc nữ giúp việc rung lắc, nhổ nước bọt vào miệng bé trai khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ.

Hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, lúc trông em bé, dỗ dành em bé mãi không nín khóc, người này đã ghé sát miệng nhổ nước bọt cho con trai nhỏ của chủ nhà khiến người xem sợ hãi.

Clip: người phụ nữ nhổ nước bọt vào miệng bé trai khiến người xem bức xúc

Chị Nguyễn Thu Huyền (mẹ bé trai, ngụ quận Hải An, Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng khi chứng kiến những hình ảnh được camera lắp đặt trong nhà ghi lại. 

Theo chị Huyền, khi có mặt vợ chồng chị, nữ giúp việc thực hiện việc trông trẻ khá tốt. Khi sự việc bị phát giác, chị Huyền cho người phụ nữ nghỉ việc. Tuy nhiên, người phụ nữ không xin lỗi mà còn đòi tiền công 5 ngày vừa qua thì mới nghỉ.

Nữ giúp việc nhổ nước bọt vào miệng em bé chống chế: 'Tôi chỉ dạy cháu phun mưa' - Ảnh 1
Mẹ cháu bé khóc rất nhiều từ khi phát hiện sự việc - Ảnh: VTC9

Anh Bùi Thái Dương (bố cháu bé) kể lại, khi xem đoạn clip, mới đầu gia đình tưởng bà giúp việc nhổ nước bọt vào mặt cháu bé, chị Huyền lập tức chạy về nhà, truy hỏi nữ giúp việc. Lúc này, bà ta vẫn cãi mình không hề làm như vậy. Đến khi chị Huyền cho xem đoạn clip trích xuất từ camera, nữ giúp việc nói chỉ dạy cháu bé phun mưa. Người này cũng không xin lỗi mà nói sẵn sàng nghỉ việc.

Nữ giúp việc nhổ nước bọt vào miệng em bé chống chế: 'Tôi chỉ dạy cháu phun mưa' - Ảnh 2
Hành động 'nổi da gà' của nữ giúp việc khiến người xem sợ hãi - Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ từ gia đình, khi cháu bé được 5 tháng rưỡi, vợ chồng chị tìm đến trung tâm môi giới người giúp việc và được giới thiệu người phụ nữ nói trên. Đặc biệt, người này còn được trung tâm giới thiệu là thật thà, có nhiều năm kinh nghiệm trông trẻ. 

Nữ giúp việc nhổ nước bọt vào miệng em bé chống chế: 'Tôi chỉ dạy cháu phun mưa' - Ảnh 3
Cha bé trai bức xúc kể lại sự việc - Ảnh: VTC9

Những ngày đầu trông bé, người này có hành động mớm cơm, rung lắc bé nên chị Huyền đã nhắc nhở. Chính vì không yên tâm nên ngày nào chị cũng mở camera lên xem, đến ngày 30/10 thì xảy ra sự việc nói trên. Một ngày sau khi xảy ra sự việc (31/10), nữ giúp việc đã gọi điện xin lỗi gia đình chị Huyền nhưng vợ chồng chị không chấp nhận lời xin lỗi.

Hiện gia đình cháu bé vẫn đang tiếp tục liên hệ với trung tâm môi giới việc làm để làm rõ vụ việc.

Clip: Dỗ mãi không nín, bảo mẫu nhiều lần nhổ nước bọt vào miệng em bé gây phẫn nộ

Clip: Dỗ mãi không nín, bảo mẫu nhiều lần nhổ nước bọt vào miệng em bé gây phẫn nộ

Sau khi xem clip, hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc, thậm chí ghê tởm hành động kỳ quặc của người giúp việc.

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