NÓNG: Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế từ 1/1/2022

Theo VnExpress đưa tin, tối 10/12, Văn phòng Chính phủ phát thông báo của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh về việc đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ 1/1/2022.

Theo đó, Việt Nam đang thực hiện chiến lược thích ứng an toàn. Việc mở lại các chuyến bay quốc tế theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải "là cần thiết nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh".

Chủ trương này nhằm khôi phục hoạt động vận tải hành khách quốc tế, khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không; thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, du lịch; không để Việt Nam tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực; tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được về quê hương trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến.

Phó thủ tướng đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước mắt là Bắc Kinh/Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc), Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco/Los Angeles.

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Bên cạnh, việc mở lại đường bay phải trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt. Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đàm phán sớm thống nhất với các nước, vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau "hộ chiếu vaccine", ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm.



Các bộ Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách, hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như công tác theo dõi y tế, kiểm soát, truy vết người nhập cảnh.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt; kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.