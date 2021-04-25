Nóng: Truy bắt như ‘phim hành động’ 1 đối tượng táo tợn cướp xe taxi từ Bình Dương về TP.HCM

Xã hội 25/04/2021 13:57

Sáng nay, ngày 25/4, một người đàn ông đã khống chế tài xế taxi hãng Mai Linh và cướp xe tháo chạy. Trong quá trình điều khiển xe đã mất lái, tông vào nhà dân và bị bắt tại địa bàn TP.HCM.

Theo báo Thanh Niên, nghi phạm đã gọi chiếc xe taxi của hãng xe Mai Linh mang biển số TP.HCM. Trong quá trình di chuyển, người này dùng hung khí khống chế và đe dọa tài xế để cướp xe taxi. May mắn là sau đó tài xế taxi đã kịp thoát ra ngoài. Người đàn ông này tiếp tục điều khiển xe chạy trốn. Tên cướp xe taxi đã lái xe chạy về hướng huyện Củ Chi, TP.HCM nhưng đã bị người dân phối hợp với Công an xã Phú Mỹ Hưng, Công an huyện Củ Chi, Công an xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) truy bắt. 

cuop tai san 1
Hiện trường vụ Taxi Mai Linh đâm vào nhà dân - Ảnh: Thanh Niên

 

Trước sự truy đuổi gắt gao, đối tượng đã điều khiển xe taxi với tốc độ rất cao. Khi đến trước ngôi nhà trên đường Trung An (xã Trung An, huyện Củ Chi) thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào tường nhà dân. Tại đây nghi phạm bị khống chế đưa về trụ sở Công an xã Trung An để lập hồ sơ, lấy lời khai làm rõ.

Theo điều tra của cơ quan công an, đại diện của công ty Mai Linh xác nhận có sự việc cướp xe taxi vào lúc khoảng 4 giờ 13 phút sáng cùng ngày tại khu vực ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương).

Qua quá trình điều tra làm rõ, nghi phạm cướp xe taxi khai tên Lý Chấn C. (41 tuổi, cư trú tại tỉnh Bình Dương). Anh ta đón xe taxi Mai Linh đi từ Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM về khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương). Khi xe chạy tới khu công nghiệp Sóng Thần, thì C. đột nhiên yêu cầu tài xế xe taxi tên N.A.T tấp vô đường số 2 dù đây là con đường khá tối và vắng vẻ. Sau đó anh T. cho xe chạy thẳng đến cổng 2 ga Sóng Thần để tìm sự trợ giúp.

cuop tai san 2
Nghi phạm bị công an khống chế ngay tại hiện trường - Ảnh: Thanh Niên

 

Khi xe dừng ngay tại barie, C. bất ngờ tấn công anh T. bằng kéo. Lúc này, anh T. bung cửa thoát thân thì bị C. vật ngã xuống đường. Bảo vệ khu công nghiệp Sóng Thần thấy vậy đã cầm cây chạy đến hỗ trợ, nhưng C. rất hung hãn. Anh T. bị thương nhẹ ở tay. Sau khi anh T. thoát khỏi xe, đã nhanh chóng báo cáo sự việc về tổng đài công ty để phối hợp cùng lực lượng công an truy bắt nghi phạm. 

Đến 6 giờ 3 phút cùng ngày, nhờ sự phối hợp của lực lượng công an và đội "hiệp sĩ đường phố" Bình Dương, nghi phạm cướp xe taxi đã bị bắt tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hà Nam: Hiếp dâm rồi sát hại người yêu, cướp hơn 31 triệu đồng

Hà Nam: Hiếp dâm rồi sát hại người yêu, cướp hơn 31 triệu đồng

Khi thấy nạn nhân ở nhà một mình, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm, sát hại rồi sau đó cướp hơn 31 triệu đồng và nhanh chóng bỏ trốn.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tài sản cướp xe taxi taxi Mai Linh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 40 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1