Nóng: Truy bắt như ‘phim hành động’ 1 đối tượng táo tợn cướp xe taxi từ Bình Dương về TP.HCM

Theo báo Thanh Niên, nghi phạm đã gọi chiếc xe taxi của hãng xe Mai Linh mang biển số TP.HCM. Trong quá trình di chuyển, người này dùng hung khí khống chế và đe dọa tài xế để cướp xe taxi. May mắn là sau đó tài xế taxi đã kịp thoát ra ngoài. Người đàn ông này tiếp tục điều khiển xe chạy trốn. Tên cướp xe taxi đã lái xe chạy về hướng huyện Củ Chi, TP.HCM nhưng đã bị người dân phối hợp với Công an xã Phú Mỹ Hưng, Công an huyện Củ Chi, Công an xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) truy bắt.

Trước sự truy đuổi gắt gao, đối tượng đã điều khiển xe taxi với tốc độ rất cao. Khi đến trước ngôi nhà trên đường Trung An (xã Trung An, huyện Củ Chi) thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào tường nhà dân. Tại đây nghi phạm bị khống chế đưa về trụ sở Công an xã Trung An để lập hồ sơ, lấy lời khai làm rõ.

Qua quá trình điều tra làm rõ, nghi phạm cướp xe taxi khai tên Lý Chấn C. (41 tuổi, cư trú tại tỉnh Bình Dương). Anh ta đón xe taxi Mai Linh đi từ Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM về khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương). Khi xe chạy tới khu công nghiệp Sóng Thần, thì C. đột nhiên yêu cầu tài xế xe taxi tên N.A.T tấp vô đường số 2 dù đây là con đường khá tối và vắng vẻ. Sau đó anh T. cho xe chạy thẳng đến cổng 2 ga Sóng Thần để tìm sự trợ giúp.

Nghi phạm bị công an khống chế ngay tại hiện trường - Ảnh: Thanh Niên

Khi xe dừng ngay tại barie, C. bất ngờ tấn công anh T. bằng kéo. Lúc này, anh T. bung cửa thoát thân thì bị C. vật ngã xuống đường. Bảo vệ khu công nghiệp Sóng Thần thấy vậy đã cầm cây chạy đến hỗ trợ, nhưng C. rất hung hãn. Anh T. bị thương nhẹ ở tay. Sau khi anh T. thoát khỏi xe, đã nhanh chóng báo cáo sự việc về tổng đài công ty để phối hợp cùng lực lượng công an truy bắt nghi phạm.

Đến 6 giờ 3 phút cùng ngày, nhờ sự phối hợp của lực lượng công an và đội "hiệp sĩ đường phố" Bình Dương, nghi phạm cướp xe taxi đã bị bắt tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.