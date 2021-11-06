NÓNG: Phát hiện 8 F0 ngay khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đang tập trung

Xã hội 06/11/2021 14:20

Khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân vừa phát hiện 8 trường hợp nhiễm nCoV.

Theo VTC news đưa tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) thông báo khẩn tìm người tới tòa nhà Charmvit và khách sạn Grand Plaza trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 6/11. Địa điểm này ghi nhận 8 F0.

Được biết, hiện khách sạn Grand Plaza là nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân trong đợt tập trung hiện tại. Điều này làm không ít người hâm mộ lo ngại quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo cho 2 trận vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á bị ảnh hưởng.

NÓNG: Phát hiện 8 F0 ngay khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đang tập trung - Ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam đóng quân tại khách sạn Grand Plaza - Ảnh: Đất Việt

Toàn bộ các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, trong thời gian đóng quân tại khách sạn Grand Plaza, đội tuyển Việt Nam ở khu vực riêng và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Hiện tại, tình hình đội vẫn ổn.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ quy trình theo hướng dẫn của CDC Hà Nội. Theo quy trình của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và châu Á (AFC), thành viên của các đội tuyển được xét nghiệm COVID-19 định kỳ, liên tục trong thời gian tập trung. Chỉ những cá nhân không có kết quả âm tính trong 2 lần xét nghiệm gần nhất trước trận đấu mới không được tham dự.

18 trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 ở Quốc Oai cần được theo dõi sức khoẻ trong bao lâu?

18 trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 ở Quốc Oai cần được theo dõi sức khoẻ trong bao lâu?

18 trẻ ở Hà Nội bị tiêm nhầm vắc-xin Covid-19 Pfizer hiện sức khoẻ ổn định, nhưng các chuyên gia cho rằng cần theo dõi sức khoẻ trẻ lâu dài.

Xem thêm
Từ khóa:   'pháp sư' đòi sống với f0 để điều trị covid-19 Covid-19 ở Hà Nội 10 trẻ em mắc COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số