NÓNG: Phát hiện 8 F0 ngay khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đang tập trung

Khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân vừa phát hiện 8 trường hợp nhiễm nCoV.

Theo VTC news đưa tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) thông báo khẩn tìm người tới tòa nhà Charmvit và khách sạn Grand Plaza trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 6/11. Địa điểm này ghi nhận 8 F0.

Được biết, hiện khách sạn Grand Plaza là nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân trong đợt tập trung hiện tại. Điều này làm không ít người hâm mộ lo ngại quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo cho 2 trận vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á bị ảnh hưởng.

Đội tuyển Việt Nam đóng quân tại khách sạn Grand Plaza - Ảnh: Đất Việt

Toàn bộ các thành viên của đội tuyển Việt Nam đều hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, trong thời gian đóng quân tại khách sạn Grand Plaza, đội tuyển Việt Nam ở khu vực riêng và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Hiện tại, tình hình đội vẫn ổn.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ quy trình theo hướng dẫn của CDC Hà Nội. Theo quy trình của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và châu Á (AFC), thành viên của các đội tuyển được xét nghiệm COVID-19 định kỳ, liên tục trong thời gian tập trung. Chỉ những cá nhân không có kết quả âm tính trong 2 lần xét nghiệm gần nhất trước trận đấu mới không được tham dự.

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