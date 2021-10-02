NÓNG: Bộ Công an chính thức vào cuộc kiểm tra 'đầu vào - đầu ra' của các tài khoản cá nhân kêu gọi tiền từ thiện miền Trung, mời làm việc, đề nghị cung cấp thông tin có liên quan

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh số tiền mà cá nhân tiến hành từ thiện tại các địa phương.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 2/10, tại cuộc họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết vừa qua Bộ đã nhận được tin báo, tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Trẻ thông tin thêm, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh số tiền mà cá nhân tiến hành cứu trợ tại các địa phương.

Cụ thể, trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này. Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự một số địa phương rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra ở một số địa bàn để nắm thông tin một số cá nhân, tổ chức lợi dụng các hoạt động từ thiện để trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Trung tướng Tô Ân Xô tại buổi làm việc - Ảnh: Người Lao Động

Nhưng ông Xô cũng lưu ý: "Thời gian qua vấn đề này có nhiều xôn xao. Đề nghị cá nhân gửi đơn tố cáo và những bị đơn, đặc biệt là công dân, bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, không nên có phát ngôn không phù hợp gây ảnh hưởng đến người tố cáo và người bị tố cáo, làm tổn thương tinh thần lẫn nhau, đặc biệt là tránh người khác lợi dụng việc này giật tít, câu view, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội".

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