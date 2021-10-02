Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhiều tháng nay khiến cho cậu bé Vũ Anh 'khóc cạn nước mắt' khi nghe cuộc gọi cuối cùng từ người cha. Giây phút nhận tin cha qua đời, cậu bé ngồi gục xuống trong vòng tay của bà và các cô hàng xóm.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhiều tháng nay khiến cho nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh mất người thân đầy xót xa.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé lớp 6 khóc nghẹn khi nghe cuộc điện thoại cuối cùng từ cha đã khiến nhiều người phải cay khóe mắt.

Theo như đoạn clip ghi lại, thì người quay là anh họ của cậu bé. Trong đoạn clip, em nhỏ quay mặt đi, không để cho ai nhìn thấy mình đang khóc nhưng nước mắt và bờ vai run run thể hiện rằng em bé đang rất đau lòng. Sau một hồi có nén nỗi đau, gương mặt mếu máo và những giọt nước mắt thi nhau chảy, em khóc to thành tiếng. Người anh họ tiết lộ, người cha của cậu bé đã hấp hối, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Anh cũng không kịp nói thêm lời trăn trối nào với cậu con trai bé bỏng. Cậu bé trong clip tên Vũ Anh, hiện đang học lớp 6.

Cậu bé khóc nấc lên khi đầu dây bên kia tắt lịm tiếng của ba - Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, anh Nguyễn Tính (SN 1998, ngụ tại Tân Biên, Tây Ninh), anh họ của cậu bé cho biết, ba của em mất do gặp tai nạn. Ba mẹ ly dị đã lâu. Mẹ đi xuất khẩu lao động bên Campuchia, do tình hình dịch bùng phát nên đã 2 năm không thể về.

"Ba em ấy đi coi vườn, coi rẫy thuê ở Bình Phước. Hôm trước chú bị té, ngã lâu chưa ai phát hiện nên không cấp cứu kịp thời. Lúc phát hiện thì đã bị liệt và sốt huyết não. Ba cũng hay gọi điện về lo cho bé.

Trước hôm bị liệt, người ở cùng chú ý bên kia cũng gọi điện về, nhưng lúc đó ba bé cũng không kịp nói lời nào với bé cả. Chú nằm co giật, hôn mê sâu. Ngày 29/9 hôm qua mới đưa về mai táng Tây Ninh", anh Tính cho hay.

"Vũ Anh vẫn còn đang khá sốc, tinh thần chưa ổn định vì chú ra đi đột ngột quá. Nhưng nó kìm nén, không thể hiện ra ngoài. Mình hỏi mà nó vẫn cười nhưng nước mắt cứ tuôn mãi. Nó không muốn người khác thấy nó buồn", anh Tính nói.

Nhìn giọt nước mắt của Vũ Anh, người xem không khỏi xót xa và thương thay cho em. Bố Vũ Anh không qua đời vì Covid-19 nhưng chính vì tình hình phức tạp khiến cho anh không thể gặp con trai lần cuối.

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