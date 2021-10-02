Chồng lái xe Bắc - Nam ghé về thăm nhà, nay cả hai vợ chồng ghi nhận dương tính với COVID-19

Chồng lái xe từ TP.HCM ghé về thăm nhà ở Nghệ An. Sau khi xét nghiệm phát hiện cả 2 vợ chồng dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, chiều tối 1/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm chị HTN (36 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) dương tính với COVID-19.

Chị N. là vợ của bệnh nhân NVT đã được công bố dương tính ở Bình Phước vào ngày 30/9.

Theo điều tra dịch tễ, anh T là lái xe đường dài Bắc - Nam. Từ ngày 23/9 đến 25/9 BN HTN có tiếp xúc với chồng lái xe đường dài từ TP.HCM về qua nhà.

Sáng 1/10, sau khi được tin chồng có kết quả khẳng định dương tính, chị N. được cách ly và lấy mẫu gửi BV Đa khoa Quang Khởi (huyện Quỳnh Lưu) xét nghiệm. Nay cho kết quả khẳng định chị N. dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ca F0 trong cộng đồng nêu trên, chiều 1/10, ở Nghệ An còn ghi nhận một ca dương tính mới với COVID-19 ở thị xã Cửa Lò.

Từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.847 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương.

TP.HCM: Chốt phương án đi lại, hoạt động vận tải hành khách đường bộ Tối 1/10, Sở Giao thông Vận tải gửi chính quyền các địa phương và sở ngành liên quan về phương án trong hoạt động vận tải hành khách đường bộ.

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