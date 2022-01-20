NÓNG: Bàn giao nhân tình của mẹ bé gái nghi có 9 đinh ghim vào đầu cho Phòng Cảnh sát hình sự

Xã hội 20/01/2022 08:34

Theo đó, chi tiết vụ án sẽ được Công an thành phố thông tin.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi nghi bị 9 đinh ghim trong đầu, theo thông tin của báo Lao Động, chiều tối ngày 19/1, Chỉ huy Công an huyện Thạch Thất thông tin, đơn vị đã bàn giao anh N.T.H -  tình nhân của chị N.T.L (mẹ bé gái 3 tuổi) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra làm rõ vụ việc. 

Ông Nguyễn Trung Hưng - bố ruột của anh H. cho biết, gia đình không chấp nhận mối quan hệ giữa con trai mình với chị L. Nói về con trai, ông Hưng cho biết: "H ở nhà ngoan, tâm lý bình thường nhưng cháu bị điếc từ bé. Cháu nó học hết lớp 12, tôi bảo cháu đi làm thuê thì giờ cháu đang làm mộc. Trước giờ cháu không có vấn đề gì liên quan đến pháp luật". 

NÓNG: Bàn giao nhân tình của mẹ bé gái nghi có 9 đinh ghim vào đầu cho Phòng Cảnh sát hình sự - Ảnh 1
Nghi phạm vụ bé gái 3 tuổi nghi có 9 đinh ghim vào đầu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, chiều 17/1, bé gái được mẹ đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật, có nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo Bác sĩ Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống những đinh ghim ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái.

Bên cạnh đó, bé gái có khá nhiều lịch sử bệnh án. Trước khi vào viện khoảng 5 ngày, bé có biểu hiệu đau tai, gia đình có mua thuốc cho uống thì bệnh nhi bị nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé cũng đã nôn thêm một lần. Bên cạnh đó, bé gái có bó bột ở tay và được biết, phần bó bột này được thực hiện cách 2 tuần trước đó do bé bị gãy tay. 

NÓNG: Bàn giao nhân tình của mẹ bé gái nghi có 9 đinh ghim vào đầu cho Phòng Cảnh sát hình sự - Ảnh 2
Trong đầu bé gái có xuất hiện 9 dị vật giống đinh găm vào - Ảnh: Gia đình Việt Nam

Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết: "Qua khai thác lịch sử bệnh, trước đây 3 tháng, bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương". 

Do nhận thấy bé có dấu hiệu bất thường nên phía bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã báo với cơ quan chức năng.

Hiện bé gái đang trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

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