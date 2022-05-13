Khi thấy chị Đ. nhắn tin qua lại với bạn trai cũ, đối tượng N.K.C. nổi cơn ghen, nhốt chị trong phòng và đánh đập dã man.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, sáng 13/5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời giải cứu một cô gái bị nhốt, đánh đập.

Cụ thể, trước đó, chiều 12/5, Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận được điện thoại của một cô gái khóc lóc cầu cứu. Theo cô gái này cho biết mình bị một đối tượng bắt nhốt và đánh đập dã man. Địa chỉ nạn nhân bị bắt giữ tại hẻm 37 đường Bích Khuê, TP. Quảng Ngãi.

Trong lúc nói chuyện, điện thoại đã bị cúp đột ngột, cán bộ trực ban gọi nhiều lần vào số máy này nhưng không liên lạc được. Mặc dù chưa xác định được địa chỉ cụ thể nhưng linh tính có thể xảy ra vụ việc nghiêm trọng nên tổ Cảnh sát 113 do Trung tá Lê Hoài Thanh làm Tổ trưởng đã nhanh chóng có mặt tại hẻm 37 đường Bích Khê dò hỏi và tìm kiếm những nhà khả nghi. Lúc này, lực lượng mới phát hiện một cô gái trong ngôi nhà gần đó kêu cứu.

Đối tượng bắt nhốt bạn gái bị cơ qua công an bắt giữ - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin của Dân Việt, tổ công tác vào nhà và phát hiện cô gái trong tình trạng bị đa chấn thương nhiều chỗ trên vùng đầu, mặt. Tổ công tác đã giải cứu cô gái và bắt giữ đối tượng N.K.C, đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định, cô gái cầu cứu tên là P.T.Đ (28 tuổi), hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh. Chị P.T.Đ quen và sinh sống như vợ chồng với đối tượng N.K.C (37 tuổi, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng).

Ngày 11/5, đối tượng N.K.C thấy chị P.T.Đ nhắn tin qua lại với bạn trai cũ đã nổi cơn ghen và nhốt chị trong phòng, đánh đập chị bị thương tích. Hiện vụ việc đã được lực lượng cảnh sát 113 bàn giao cho Công an xã Nghĩa Dõng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nam sinh đánh bạn gái dã man, dìm đầu xuống nước: Chỉ đạo công an xử lý nghiêm Ông Hoàng Kỳ Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), xác nhận vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn và đã chỉ đạo công an xã làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-tran-loi-dinh-vi-ghen-tuong-ga-trai-bat-nhot-ban-gai-trong-nha-roi-danh-dap-da-man-am-anh-cuoc-goi-cau-cuu-113-cua-co-gai-468384.html