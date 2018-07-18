Nỗi lòng của người mẹ nữ công nhân bị keo nóng hủy hoại khuôn mặt khi đang làm việc

Xã hội 18/07/2018 11:27

Trong lúc làm việc, chị Linh không may bị keo nóng hắt vào người gây bỏng nặng, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đã 20 ngày trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn lao động xảy ra, sức khỏe của chị Vương Yến Linh (24 tuổi, ngụ khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) dần hồi phục. Các vết thương trên khuôn mặt chị Linh đang trong quá trình ra da non. Vết thương ở hai tay, phần ngực, cổ bị nặng hơn nên vẫn đang bị băng kín. Chị Linh ngồi lặng trên giường bệnh, khuôn mặt biến dạng vẫn lộ vẻ hoảng sợ khi nhắc lại buổi sáng kinh hoàng đó.

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Hình ảnh chị Linh khi mới gặp nạn- Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Linh là công nhân trong một công ty xuất khẩu giày tại quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Ngày 28/6/2018, trong lúc làm việc, nữ công nhân này không may bị keo nóng hắt vào người gây bỏng nặng. Đồng nghiệp nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền chạy tới, nhanh chóng gọi người đưa chị Linh đi cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên ngay sau đó, chị Linh được chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sỹ chẩn đoán chị Linh bị bỏng 30% diện tích cơ thể, nặng nhất phần ngực, cổ, mặt và hai tay. Sau một thời gian tích cực điều trị, các vết thương nhẹ đang trong quá trình ra da non. Những vết thương nặng hơn đang trong quá trình theo dõi, nếu hoại tử sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Chị Linh đã có thể ăn được cơm, sức khỏe dần ổn định.

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Sau 20 ngày chữa trị, sức khỏe của chị Linh đang dần ổn định - Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiện chị đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 1, lầu 4, khu E, khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy. Được biết, từ ngày vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, tất cả các chi phí điều trị của chị Linh đều do công ty hỗ trợ chi trả.

Chị Linh là con gái đầu lòng trong gia đình gốc Hoa, có 3 chị em. Cha mẹ thuần nông nghèo khó, cuộc sống phụ thuộc vào nghề trồng hành tím quanh năm. Chị Linh mang họ mẹ, ngay từ nhỏ đã sống với người dì ruột. Học hết cấp 3, Linh nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ giúp cha mẹ. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã làm công nhân được gần 6 năm.

Nỗi lòng của người mẹ nữ công nhân bị keo nóng hủy hoại khuôn mặt khi đang làm việc - Ảnh 3
Người mẹ lo sợ con gái sẽ mặc cảm vì những vết sẹo in hằn trên cơ thể sau ngày xuất viện -Ảnh: Gia đình cung cấp 

"Tôi chẳng nhận ra con sau ngày bị bỏng. Khuôn mặt của con bị keo nhựa hủy hoại gần hết. Tôi sợ nhất là con mắt trái của con, cũng may là vẫn còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Vết thương trên cơ thể con đang trong quá trình hồi phục, thế nhưng, những vết sẹo thì mãi ở đó, con tôi biết đối diện sao đây với hình hài đầy sẹo", bà Vương Chiếu Lóng (mẹ chị Linh) thở dài chia sẻ.

Từ ngày chị Linh gặp nạn, bà Lóng và em ruột luân phiên túc trực ở bệnh viện. Điều người mẹ này lo sợ nhất là những vết sẹo trên cơ thể con sau này, liệu con có đủ nghị lực để vượt qua hay mãi sống trong sự tự ti, mặc cảm.

"Tôi rất hiểu tính con gái tôi. Cũng vì vậy nên tôi rất lo sợ sau ngày xuất viện liệu con có đủ nghị lực vượt qua mặc cảm, tự ti mà tiếp tục sống vui vẻ hay không. Con chưa lập gia đình. Đời con còn rất dài và nhiều dự định chưa kịp thực hiện", bà Lóng trải lòng.

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