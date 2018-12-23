Nỗi khổ của chàng trai bị người yêu bạn cùng phòng ‘ghé thăm’ suốt ngày: ‘3 giờ sáng gõ cửa, chen vào giường nằm ngủ’

Xã hội 23/12/2018 13:42

Để tiết kiệm tiền, nhiều sinh viên chọn cách ở chung với bạn. Chính vì vậy, trong cuộc sống họ không khỏi chuyện gặp những tình huống oái oăm, điển hình như chàng trai dưới đây.

Theo đó, nam sinh viên này đang phải khốn đốn vì người yêu của bạn cùng phòng quá vô ý. Trong khi phòng chỉ toàn con trai với nhau, cô bạn gái lại rất hay ghé thăm, rồi ngủ lại với người yêu như chốn không người.

Vì quá bức xúc lại không biết giãi bày cùng ai, chàng trai đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng.

“Nỗi khổ khi gặp 1 thiên thần vô ý trong cảnh ở chung phòng trọ

Chuyện cũng chẳng có gì nhưng mình rất là bức xúc. Không chỉ bức xúc thằng bạn mà mình bức xúc luôn con bồ nó. Con gái con lứa gì mà suốt ngày ra trọ bạn trai. Không phải là mình keo kiệt không cho nó ra nhưng mà ngày nào nó cũng ra thì bố ai chịu cho được.

Sáng 3 thằng đang ngủ thì nó gõ cửa, vào chen vào giường, nằm ôm hun hít thằng bạn mình, mà mình thì nằm kế bên luôn. Sáng nó ra, trưa nó ra, tối nó cũng ra, đêm ngủ lại luôn, có cơ hội là nó ra. Trưa đi học về nóng nực, nó cũng ra, phòng thì nhỏ mà nó chen vào, làm mình không thể nào ngủ được.

Không biết nói sao luôn, thà bây giờ 1 tuần nó ra 1 lần 2 lần thì mình cố gắng ra ngoài cho tụi nó có không gian. Nhưng ngày nào nó cũng ra, chẳng lẽ mình phải bỏ phòng đi luôn.

Nỗi khổ của chàng trai bị người yêu bạn cùng phòng ‘ghé thăm’ suốt ngày: ‘3 giờ sáng gõ cửa, chen vào giường nằm ngủ’ - Ảnh 1
Bức ảnh được chàng trai chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Mà không hiểu nổi con nhỏ nghĩ gì luôn, sáng người ta đang ngủ, nó vào phòng xong rồi còn trách thằng bạn mình là tại sao nó ra mà lo ngủ không quan tâm nó. Người ta thức đêm thức hôm sáng thì người ta ngủ chứ.

Còn nữa, mỗi lần nó ra là nó quấn lấy thằng bạn mình như vợ chồng son vậy. Đến nỗi thằng bạn mình tắm, đi vệ sinh nó cũng chạy vô toilet theo, bó tay thật sự.

Mình chỉ muốn nói là mình ức chế lắm rồi. Không biết giờ phải làm sao đây.

P/s : Trong ảnh mình là thằng ngồi trông về nơi xa xôi. Còn thằng kế bên là thằng bạn thân mình, kế bên nữa là nhỏ bồ nó, còn thằng chụp cũng là 1 thằng bạn nữa nhưng nó ngủ trên gác”.

Sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Một số người lên tiếng chỉ trích sự vô ý của cô gái. Số khác đưa ra lời khuyên với hy vọng chàng trai sẽ sớm thoát khỏi hoàn cảnh này.

Nỗi khổ của chàng trai bị người yêu bạn cùng phòng ‘ghé thăm’ suốt ngày: ‘3 giờ sáng gõ cửa, chen vào giường nằm ngủ’ - Ảnh 2
Vấn đề của chàng trai nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

“Đồng cảm dễ sợ, mình cũng không lạ gì cảnh này. Mình còn phải qua nhà bạn ngủ lang đây”, A.H đồng cảm.

“Con gái sao không biết giữ ý nhỉ, phòng 3 người con trai mà còn chen chúc vô. Nhà trọ đầy ngoài kia, thích thì ra đó muốn làm gì thì làm”, K.L bức xúc.

“Sao không bảo thằng bạn là thuê nhà trọ mà ở riêng với con người yêu nó. Tốt nhất trong hoàn cảnh này nên nói thẳng chứ để lâu mất bạn”, lời khuyên của một cư dân mạng.

Hiện dòng tâm sự của chàng trai vẫn được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

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