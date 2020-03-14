Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2018, Hậu và chị N. (SN 1998, trú tại thôn Phú Hòa, xã Ia Le) có quan hệ tình cảm. Cả hai nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Mới đây, TAND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Hậu (SN 1993, trú thôn Phú An, xã Ia Le, Chư Pưh) về tội Làm nhục người khác.

Ngày 16/9/2019, Hậu đăng clip khỏa thân của chị N. lên trang Facebook cá nhân với trạng thái công khai. Ngoài ra, Hậu còn gửi video cũng như hình ảnh khỏa thân của chị N. cho một số người bạn của hai người.

Đến tháng 8/2019, biết Hậu đã có vợ nên chị N. bỏ vào tỉnh Bình Dương làm việc và muốn chấm dứt mối quan hệ. Hậu gọi điện thoại níu kéo tình cảm nhưng chị N. không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

HĐXX TAND huyện Chư Pưh đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Hậu 8 tháng tù giam về tội Làm nhục người khác.

Níu kéo tình cảm không được, thanh niên đăng clip khỏa thân của người tình lên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh (24 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Làm nhục người khác.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2017, Linh và chị D. (ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) có quan hệ tình cảm. Đến tháng 10/2018, Linh phát hiện chị D. nhắn tin qua lại với người đàn ông khác nên ghen tuông, bắt người yêu vào nhà nghỉ làm rõ mọi chuyện.

Tại đây, Linh ép chị D. cởi áo quỳ gối xin lỗi mình rồi dùng điện thoại chụp ảnh lại. Linh đe dọa nếu chị D. còn không chung thủy hoặc nói lời chia tay thì hắn ta sẽ đăng những hình ảnh này lên mạng xã hội.

Đến ngày tháng 1/2019, Linh một lần nữa lại ép người yêu vào nhà trọ vì ghen tuông. Tại đây, Linh đánh chị D. và đòi lại quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Do không có tiền, chị D. phải đưa chiếc vòng vàng cho Linh. Một tuần sau, Linh tiếp tục đòi tiền thì chị D. nói bán chiếc vòng vàng rồi chia tay. Sau đó, Linh mang chiếc vòng đi bán được 2,2 triệu đồng.

Tối 16/1/2019, sau khi nhậu xong, Linh đăng nhập vào tài khoản Facebook của chị D. rồi đăng ảnh chị D. quỳ xin lỗi trong tình trạng không mặc áo kèm theo dòng trạng thái "Em chỉ câu like mọi người đừng ném đá". Hai ngày sau, chị D. đã tố cáo hành vi của Linh đến cơ quan công an.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX phúc thẩm nhận thấy cấp sơ thẩm đã tuyên án đúng người, đúng tội nên đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh.