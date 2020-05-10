Ninh Bình: Xót cảnh mẹ cùng con trai 11 tuổi tử vong thương tâm vì ngạt khí máy phát điện

Xã hội 10/05/2020 16:13

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 mẹ con tử vong tại phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 mẹ con tử vong vì bị ngạt khí khi dùng máy phát điện khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân được xác định là chị B.T.T (sinh năm 1993, ngụ phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và con trai N.T.P (sinh năm 2009).

Theo thông tin Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Công an huyện Gia Viễn chia sẻ với báo chí, vào tối 8/5, trên địa bàn huyện Gia Viễn bị mất điện. Gia đình chị T. đã chạy máy phát điện để sử dụng các thiết bị điện trong khi ngủ.

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Thông tin 2 mẹ con tử vong vì bị ngạt khí gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Đến sáng hôm sau, người giúp việc không thấy mẹ con chị T. ra khỏi phòng nên vào gọi nhưng không ai trả lời. Khi vào phòng, người này nhìn thấy mẹ con chị T. nằm im trên giường như đang ngủ. Sau đó, người này phát hiện cả 2 nạn nhân đã bất tỉnh.

Ngay sau đó, 2 mẹ con chị T. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn cấp cứu. Thế nhưng sau đó không lâu, bé P. đã tử vong. Còn chị T. bị hôn mê sâu, được đưa lên bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu. Đến sáng 10/5, nạn nhân cũng đã tử vong.

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Hình ảnh bé trai 11 tuổi tử vong được chia sẻ trên khắp các diễn đàn - Ảnh: FB

Theo thông tin lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chia sẻ trên Tổ quốc, vào ngày 9/5, bệnh viện có tiếp nhận trường hợp của 2 mẹ con chị T. 

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ban đầu khiến 2 nạn nhân tử vong là do ngạt khí máy phát điện trong phòng kín. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, chồng chị T. đi vắng, 2 mẹ con tự nổ máy phát, vì quên không mở cửa nên bị ngạt.

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Không đóng nổi tiền điện, gia đình phải dùng máy phát điện chạy bằng dầu trong nhà kín khiến 7 bà cháu bị ngạt khí, trong đó có 1 bé tử vong.

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