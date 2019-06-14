Hoàn cảnh bi đát của 7 bà cháu bị ngạt khí ở Sài Gòn: Vợ chồng già nuôi nhiều cháu nhỏ, không đóng nổi tiền điện

Không đóng nổi tiền điện, gia đình phải dùng máy phát điện chạy bằng dầu trong nhà kín khiến 7 bà cháu bị ngạt khí, trong đó có 1 bé tử vong.

Liên quan đến vụ việc 7 người trong gia đình bị ngạt khí tại đường số 43, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.HCM), trao đổi với báo chí vào ngày 13/6 vừa qua, đại diện UBND quận Thủ Đức cho biết ngoài bé gái 8 tuổi tử vong, sức khỏe 6 nạn nhân còn lại đã dần ổn định. Các nạn nhân bao gồm: Bà Trần Thị Phụng (61 tuổi), 6 người cháu lần lượt là N.H.T.D (3 tuổi), L.V.T (6 tuổi), L.D.T (10 tuổi), N.H.Q.T (6 tuổi), N.A.K (11 tuổi), L.T.B.T (8 tuổi).

Được biết, tại địa phương gia đình bà Phụng không thuộc diện khó khăn hay hộ nghèo. Chính vì vậy thông tin gia đình không có khả năng đóng tiền điện nhiều tháng liền khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ. Bà Phụng và 6 người cháu được phát hiện bị ngạt thở trong nhà - Ảnh: Internet Trước đây, vợ chồng bà Phụng sống với vợ chồng người con trai và 3 người cháu. Cách đây không lâu, hai vợ chồng người con bị bắt vì liên quan đến ma túy. Vì cả hai vợ chồng đều già yếu, không có việc làm nên gia đình lâm vào cảnh túng quẫn.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 12/6, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi, chồng bà Phụng) về nhà gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Nghĩ vợ và cháu đang ngủ nên ông tiếp tục ra ngoài. Ngôi nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Hai về gọi cửa thì cháu trai 5 tuổi ra mở. Thấy cháu có biểu hiện bất thường, ông nhanh chóng vào nhà xem xét thì phát hiện vợ mình và 5 người cháu nằm ngất xỉu, có biểu hiện ngạt thở. Ngay lập tức ông hô hoán nhờ người dân sống gần đó gọi xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên sau đó không lâu, bé L.T.B.T đã tử vong. Sau khi nhận được thông tin, đại diện UBND phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) đã xuống thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tiền viện phí, lo hậu sự cho cháu bé đã tử vong. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã làm việc với công ty điện lực để đơn vị này cung cấp lại điện sinh hoạt cho gia đình.

7 bà cháu hôn mê nghi bị ngạt thở trong nhà, một bé nhỏ đã chết Tối 12-6, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường tại căn nhà trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước, làm rõ nguyên nhân 7 bà cháu nghi bị ngạt thở, một em nhỏ tử vong.

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