Thương tâm: 2 người bị điện giật thương vong khi kéo điện đón giao thừa

Xã hội 25/01/2020 17:18

Trong lúc kéo điện mắc bóng đèn chuẩn bị đón giao thừa, 2 người đàn ông bị điện giật thương vong. Sau khi thông tin vụ việc được chia sẻ, rất nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa có 2 người bị điện giật thương vong.

Cụ thể, theo thông tin trên Zing, vào khoảng 21 giờ ngày 24/1 (tức 30 Tết), ông Đinh Văn Hiệp (48 tuổi, trú xã Tiên Lãnh) kéo điện từ nhà ra trước ngõ để thắp sáng.

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Hiện trường 2 người đàn ông bị điện giật thương vong đêm 30 Tết - Ảnh: Internet

Lúc này, tại nơi vui chơi, dưới đường điện trung thế có một đường dây điện thoại. Ban đầu, ông Hiệp dự định ném dây điện qua dây điện thoại. Tuy nhiên, vì ném quá mạnh nên dây điện bóng đèn dính vào dây trung thế khiến ông Hiệp bị điện giật tử vong. Phát hiện hàng xóm gặp nạn, ông Võ Tấn Sáu (39 tuổi) chạy đến ứng cứu thì bị giật đến bất tỉnh. Nhờ được người dân sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi thông tin vụ tai nạn đau lòng được chia sẻ trên các diễn đàn, đông đảo người dùng mạng xã hội đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Mọi người hy vọng gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau này.

"Xin gửi lời chia buồn đến gia đình, vậy là mất cả cái Tết. Hy vọng người thân của nạn nhân sẽ sớm vượt qua nỗi đau", L.K ngậm ngùi.

"Tội nghiệp quá, ngay đêm giao thừa mà lại xảy ra sự việc đau buồn đến vậy. May mắn là người hàng xóm được cứu kịp thời nếu không thì cái Tết còn buồn hơn nữa. Hy vọng mọi người có vui chơi cũng chú ý sự an toàn của mình nhé", N.B bình luận.

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Từ khóa:   Quảng Nam điện giật tử vong tai nạn đau lòng

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