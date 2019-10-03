Bến Tre: Thương tâm cảnh đôi vợ chồng cùng người đàn ông bị điện giật tử vong sau cơn mưa

Xã hội 03/10/2019 10:45

Sau cơn mưa dài cùng triều cường, điện trong con hẻm nhỏ bị rò rỉ khiến 3 người bị điện giật tử vong. Trước đó tại Bến Tre cũng vừa xảy ra vụ việc 5 công nhân bị điện giật thương vong.

Mới đây, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết 3 nạn nhân trong vụ rò rỉ điện tối qua đều đã tử vong. 

Các nạn nhân bị điện giật tử vong được xác định bao gồm ông Ngô Hoàng Kiệt (47 tuổi), bà Phan Thị Thanh Hằng (43 tuổi, vợ ông Kiệt) và ông Dư Văn Hoàng (57 tuổi).

Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối qua (2/10) tại một con hẻm ở phường 8, TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Vào thời điểm xảy ra sự việc, sau cơn mưa kéo dài khoảng 2 tiếng, người dân trong khu vực đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng hô hoán. Ngay khi mọi người chạy đến thì nhìn thấy 3 nạn nhân dính chùm vào nhau, nằm ngay dưới một trụ điện bị ngập nước trong con hẻm nhỏ đối diện nhà ông Kiệt. Theo thông tin được một người chứng kiến vụ việc chia sẻ trên Tuổi trẻ, vào thời điểm đó một trong ba nạn nhân nói trên bị điện giật té ngã, hai người còn lại lao vào cứu nên gặp nạn. Phải mất hơn 30 phút, người dân mới tiếp cận được vị trí của các nạn nhân và đưa đi cấp cứu.

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Con hẻm nơi vợ chồng ông Kiệt cùng ông Hoàng bị điện giật tử vong - Ảnh: Zing

Được biết, ông Kiệt và ông Hoàng đã tử vong trước khi nhập viện. Sau đó, bà Hằng cũng đã tử vong trong bệnh viện. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin về vụ việc nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận bởi chỉ 1 ngày trước đó, tại Bến Tre cũng vừa xảy ra trường hợp 5 công nhân bị điện giật thương vong.

Cụ thể vào trưa 1/10, 5 công nhân sửa máy bơm nước tại trạm bơm nước của Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày (ấp Phú Quới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam) đặt cạnh bờ sông Mỏ Cày. Trong lúc đang làm việc, không may 5 người bị điện giật khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

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5 công nhân bị điện giật thương vong khi đang làm việc - Ảnh: Internet

Hai nạn nhân tử vong vì điện giật là Hồ Minh Sử (28 tuổi, ngụ xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam) và Phạm Thanh Phong (34 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Hai người khác bị thương là Lê Tấn Phong (39 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc), Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam) đang được điều trị tại bệnh viện. Một người còn lại sau khi nhập viện kiểm tra thấy sức khỏe ổn định đã ra về.

Sửa máy bơm, 5 công nhân bị điện giật thương vong

Sửa máy bơm, 5 công nhân bị điện giật thương vong

Trong lúc sửa máy bơm nước nhà máy nước của công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày, năm công nhân bị điện giật làm hai người tử vong, ba người khác nhập viện cấp cứu.

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