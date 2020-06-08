Niềm vui nhân đôi của trẻ em Trà Vinh: Quay lại trường và uống sữa học đường

Các thầy cô giáo phát sữa cho các em học sinh nhân ngày đầu tiên bắt đầu uống sữa học đường.

Sau Bến Tre, Hậu Giang, và Vĩnh Long, Trà Vinh là tỉnh thứ 4 thuộc đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chương trình SHĐ với giá trị gần 30 tỷ đồng, cung cấp hơn 4 triệu hộp sữa cho 55.000 trẻ em cấp mầm non và tiểu học của tỉnh. Vinamilk được chọn là đơn vị cung cấp sữa và triển khai chương trình với hình thức đấu thầu công khai.

Sau thời gian nghỉ dài vì Covid-19, học sinh tỉnh Trà Vinh hòa chung không khí nô nức của trẻ em cả nước khi được quay lại trường học. Đặc biệt hơn, các em học sinh Trà Vinh còn được đón một niềm vui khác trong những ngày đầu quay lại lớp học, đó là được uống sữa tại trường theo chương trình SHĐ của tỉnh.

Tương tự như các đề án SHĐ đang được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, tỉnh Trà Vinh và doanh nghiệp cung cấp sữa sẽ hỗ trợ 30% kinh phí, phụ huynh chỉ phải đóng phần chi phí còn lại cho 1 hộp sữa. Riêng với trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo và hộ nghèo, các em sẽ được uống sữa miễn phí 100%, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ 100% (trẻ em hộ cận nghèo) và Vinamilk hỗ trợ 100% (trẻ em thuộc hộ nghèo).

Học sinh trường Tiểu học Tân Sơn, Trà Vinh hào hứng với hoạt động uống sữa tại trường.

Dù đây là lần đầu SHĐ được triển khai tại Trà Vinh nhưng chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của phụ huynh, giáo viên và đặc biệt là các em học sinh. Phụ huynh Kim Sàm Nang có con thụ hưởng sữa học đường chia sẻ ban đầu khi cho con đi học trở lại anh khá lo lắng. Trước đây, con của anh ít uống sữa, nhưng nay đi học, cháu được uống đều đặn tại trường nên gia đình anh rất phấn khởi và yên tâm con được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ hơn.

Thầy Ngô Quốc Hiển - Giáo viên của Trường Tiểu học Tân Sơn, Trà Vinh cho biết: "Bản thân là chủ nhiệm, tôi thấy chương trình thiết thực và rất quý đối với các em ở vùng sâu vùng xa vì chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh đó chương trình cũng là nguồn động lực lớn giúp cho các em cải thiện thể trạng cho tương lai".

"Ở nhà con không được uống sữa thường xuyên. Con rất thích uống sữa ở trường vì sữa ngon và con được uống cùng các bạn rất vui. Con và các bạn sau khi uống xong gấp vỏ hộp, sắp xếp ngăn nắp và bỏ vào thùng rác" - Em Phạm Dương Trúc Ngọc, học sinh trường tiểu học Tân Sơn, chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Các em học sinh thực hành gấp vỏ hộp sữa sau khi uống để dễ thu gom và tái chế.

Làm tốt công tác chuẩn bị để trẻ đi học vui khỏe, an toàn

Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường đã thực hiện tốt công tác dạy và học hiệu quả trong điều kiện phòng chống dịch lâu dài theo chủ trương của Chính phủ. Song song đó, các công tác triển khai uống sữa học đường cũng đã được thực hiện rất bài bản, góp phần giúp học sinh bổ sung dinh dưỡng, nâng cao đề kháng trong giai đoạn này.

Để đảm bảo chương trình được triển khai thuận lợi, hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng Vinamilk tổ chức công tác tập huấn cho hơn 1.100 đại biểu là ban giám hiệu, cán bộ y tế, kế toán, các giáo viên, đại diện hội phụ huynh học sinh đến từ 276 trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh học sinh tham gia các buổi tập huấn về việc triển khai SHĐ tại các trường học.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Trà Vinh đã tiến hành truyền thông về lợi ích của chương trình Sữa học đường nhằm tuyên truyền các kiến thức cơ bản cho các gia đình về cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở bậc Mẫu giáo và Tiểu học.

Ông Tú Minh Lập - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Sơn, Trà Vinh chia sẻ: "Chương trình Sữa học đường với sự hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, tầm vóc, đảm bảo sức khỏe cho các em học tập. Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, huy động Ban đại diện phụ huynh học sinh tuyên truyền lợi ích và phối hợp cùng nhà trường thực hiện chương trình. Phụ huynh đồng tình cho em mình được uống sữa, nhận thức lợi ích của sữa, không những học sinh được thụ hưởng chất lượng sữa tốt mà phụ huynh còn bớt gánh nặng về tài chính".

Các công tác phòng chống dịch được các trường học triển khai nghiêm túc, đảm bảo các em học sinh đi học vui khỏe, an toàn.

Trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm thực hiện tốt các công tác phòng, chống suy dinh dưỡng (SDD) cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, cụ thể như theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cuối năm 2018, tỷ lệ SDD nhẹ cân giảm còn 7,79% và SDD thấp còi giảm còn 10,14%.

Tuy nhiên, tỷ lệ SDD trẻ em của tỉnh Trà Vinh vẫn còn cao so với các tỉnh khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ tăng trưởng không đều ở lứa tuổi tiểu học, đặc biệt là trẻ vùng sâu. Nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống thiếu sự quan tâm của gia đình, chất lượng bữa ăn vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của các em.

Học sinh được hướng dẫn đeo khẩu trang ở nơi đông người và rửa tay trước khi vào lớp học.

Ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng, đại diện Vinamilk chia sẻ: "Với ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết thực, chương trình SHĐ không chỉ góp phần mang đến nguồn dinh dưỡng để trẻ em có cơ hội được phát triển tối đa về thể chất và trí tuệ, mà Vinamilk còn mong muốn đem đến niềm vui uống sữa tại trường, để mỗi ngày đến trường với các em đều là một ngày vui, sẵn sàng học hỏi những điều bổ ích".

Cũng trong những ngày đầu học sinh quay lại trường sau dịch, chương trình SHĐ tỉnh Quảng Nam cũng đã được triển khai với sự phối hợp thực hiện của Vinamilk. Cụ thể hơn, 33.000 học sinh mầm non, tiểu học tại 6 huyện miền núi sẽ được uống 1 hộp sữa tươi học đường 180ml đều đặn 5 ngày/tuần và hoàn toàn miễn phí. Như vậy tính đến nay, Vinamilk là đơn vị triển khai chương trình SHĐ tại 22 tỉnh/thành trên cả nước.