Những dòng tin nhắn nghi của cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại: Hé lộ cuộc sống không như mơ ở xứ người

Xã hội 19/11/2019 15:08

Những tin nhắn được cho là của cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại gửi cho chồng khiến ai nấy đều thương xót.

Nhiều ngày qua, vụ việc cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại khiến dư luận bàng hoàng. Mới đây, theo chia sẻ của một người họ hàng của nạn nhân, trước khi bị sát hại, chị B. (tên nạn nhân đã được thay đổi, 30 tuổi) đã gửi tin nhắn cho chồng để nói chuyện về cuộc sống của 2 vợ chồng. 

Trong những tin nhắn cuối cùng, chị B. tỏ ra buồn tủi vì chồng vô tâm với mình sau khi đến Hàn Quốc. Anh ta chẳng những không dạy vợ ngôn ngữ, văn hóa nước mình mà còn không đưa tiền cho chị mua những nhu yếu phẩm hằng ngày với lý do “không có việc, không có tiền”.

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Những tin nhắn được cho là của cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại gửi cho chồng trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Internet

Khi chị B. nhờ chồng tìm việc giúp thì anh ta đã từ chối, bảo chị tự tìm hoặc nhờ bạn bè giúp. Dù bị chồng đối xử tệ bạc nhưng chị B. vẫn không muốn ly hôn và đã giải thích với chồng về điều đó. Thế nhưng sau tất cả, điều chị nhận được từ người chồng đó chính là những lời lẽ nặng nề như tra tấn và trả giá bằng cả mạng sống. Vụ án mạng đau lòng khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc, thương xót thay cho chị.

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Chị B. muốn đi làm nhưng người chồng không đồng ý và muốn ly hôn - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 13 giờ ngày 17/11, cảnh sát thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) xác nhận đang điều tra người đàn ông họ Shin (55 tuổi) do tình nghi sát hại người vợ Việt Nam. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 16/11, sau khi sát hại vợ tại nhà, nghi can đã cho thi thể nạn nhân vào sau xe và đưa đến thị trấn Wanju, tỉnh Bắc Jeolla để phi tang. Tới 11 giờ sáng cùng ngày, vì không liên lạc được với chị B. nên một người bạn đã trình báo sự việc với cảnh sát. Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ Shin. Đối tượng đã khai nhận hành vi giết vợ của mình.

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Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Được biết cặp vợ chồng này đã làm đám cưới tại Việt Nam vào năm 2017. Cả hai vừa chuyển đến Hàn Quốc sinh sống cách đây 3 tháng và vẫn chưa có con.

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