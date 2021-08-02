Những cuốn sách hay về cuộc sống mà bạn nên đọc

Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi là một trong cuốn sách hay về cuộc sống mà bạn nên đọc một lần trong đời. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biết được chuẩn mực của sự hài hước, từ đó tô vẽ thêm nhiều màu sắc tươi đẹp cho cuộc sống.

Sách luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi cuộc sống của chúng ta, nó không chỉ mang đến cho người đọc nhiều kiến thức bổ ích, mà còn mang đến những giá trị nhất định về công việc, về cuộc sống. Những cuốn sách hay về cuộc sống được giới thiệu trong bài viết sau đây sẽ giúp bạn có thêm những triết lý, kinh nghiệm sống quý báu về cuộc sống để hướng đến một tương lai tươi đẹp.

Sau khi đọc xong cuốn sách, bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tính hài hước, nó là một nghệ thuật giúp bạn giao tiếp và ứng xử hiệu quả hơn, cũng như là loại gia vị nêm nếm cho cuộc sống thú vị hơn. Có thể nói, cuộc đời của bạn sẽ vô cùng nhạt nhẽo nếu không có sự hài hước, giống như nấu canh mà không cho gia vị.

Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khác đi nếu bạn biết tạo ra những khoảnh khắc hài hước và vui nhộn. Cuốn sách Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi của tác giả The BookWorm gồm 5 chương với 5 lời khuyên vô cùng hữu ích, giúp cho người đọc nhận ra tầm quan trọng của tính hài hước và cách vận dụng nó vào cuộc sống.

Hơn nữa, tác giả còn đưa ra nhiều ví dụ cho từng chương một, giúp cho người đọc dễ hình dung và dễ hiểu hơn. Đây là một cuốn sách hay về cuộc sống mà những người hay cau có, ít cười nên mua về đọc, nó sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Đồng thời, còn mang lại cho bạn nghệ thuật giao tiếp tuyệt vời.

Sách hài hước một chút thế giới sẽ khác đi

Sách Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari

Đây là quyển sách hay về cuộc sống được bán rất chạy ở Việt Nam của tác giả Robin Sharma. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari là câu chuyện vô cùng hấp dẫn, chứa đựng nhiều bài học bổ ích cho bất cứ ai muốn chinh phục ước mơ của mình.

Một số thông tin cơ bản về cuốn sách

-Tác giả: Robin Sharma

-Công ty phát hành: First News – Trí Việt

-Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM

-Dịch giả: Thanh Thảo

-Kích thước: 14.5 x 20 cm

-Số trang: 272

-Giá bán: 84.000 đồng

-Đánh giá: 4,8/ 5 sao.

Giới thiệu cuốn sách

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari được đánh giá là tác phẩm kinh điển trên thế giới về đề tài truyền cảm hứng. Câu chuyện kể về một vị luật sư – Julian Manter nổi tiếng, thành công, vô cùng giàu có và được nhiều người ngưỡng mộ, tuy nhiên trong sâu thẳm nội tâm ông lại là người đầy đau khổ. Trong một vụ kiện, ông đã bị đột quỵ và phải nhập viện để chữa trị.

Sau khi xuất viện, ông luật sư đã đưa ra một quyết định quan trọng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Julian Manter đã bán hết tài sản của mình, kể cả chiếc Ferrari – niềm tự hào của ông và bắt đầu hành trình tìm lại chính mình, ông đã đi đến Ấn Độ gặp gỡ các nhà hiền triết.

Cuối cùng, ông đã lột xác và trở thành một con người thành công, sống cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Có thể nói, Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari là cuốn sách hay về cuộc sống đáng để đọc, nó mang lại cho độc giả nhiều bài học quý báu, những cách thức để thay đổi cuộc sống để sống vui vẻ và ý nghĩa hơn.

Sách Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari

Sách Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài

Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài là cuốn sách hay về cuộc sống thuộc thể loại tâm lý giáo dục của tác giả Kotoha Yao, một chuyên gia tâm lý tại Nhật Bản. Qua cuốn sách này, bạn có thể học cách tự tìm ra nét đẹp riêng của chính bản thân, cũng như tự chữa lành những tổn thương mà bạn đang phải chịu đựng.

Một số thông tin cơ bản về cuốn sách

-Tác giả: Kotoha Yao

-Công ty phát hành: Skybooks

-Nhà xuất bản: Hà Nội

-Dịch giả: Nguyễn Ngọc Anh

-Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

-Số trang: 200

-Giá bán: 89.000 đồng

-Đánh giá: 4,6/ 5 sao.

Giới thiệu cuốn sách

Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài gồm 32 tiểu mục, nội dung của từng mục sẽ giúp bạn trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để sống có mục đích, có giá trị và cảm thấy bình yên?”. Cuốn sách sẽ chỉ ra những vướng mắc mà bạn đang mắc phải và hướng dẫn bạn chấp nhận những điều bất an, lo lắng và sống tích cực, lạc quan hơn. Hơn nữa, cuốn sách này còn chỉ cho người đọc cách điều chỉnh tâm trạng bằng vật lý như đặt tay lên trái tim, cách mát xa mặt, cách hít thở,..

Cuốn sách này được Kotoha viết ra để tặng cho những bạn trẻ, đặt biệt là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, thường thấy lo âu, nhiều nỗi buồn hay thậm chí là những người bị trầm cảm. Bạn chỉ cần sống thật tốt, yêu thương bản thân mình, thì mọi chuyện còn lại sẽ có trời xanh an bài chính là thông điệp mà cuốn sách hay về cuộc sống này mang lại.

Trích dẫn hay trong sách

-“Nếu bạn không dựa vào bản thân mà đi nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ chỉ càng thu hút những người muốn điều khiển bạn.”

-“Chỉ cần bạn sống, chỉ cần bạn tồn tại, không phải làm gì đó quá đặc biệt. Bản thân sự tồn tại của bạn đã mang giá trị của riêng nó.”

-“Bạn có nét quyến rũ của riêng bạn, thế giới không tồn tại một người có thể hoàn hảo thay thế bạn”

-“Thời điểm ta bất an chính là khoảnh khắc dễ bị lay động nhất. Nếu như thân thể cần ăn thì thâm tâm cũng cần được nuôi dưỡng từ những điều dung dị, tĩnh lặng.”

Sách Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài

Trên đây là ba cuốn sách hay về cuộc sống mà SachHay24h.Com vô cùng tâm đắc và muốn chia sẻ tới mọi người. Hy vọng mọi người có thể học được nhiều điều hay và thú vị từ những cuốn sách này.