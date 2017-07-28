Đã không ít đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường, trước cổng chùa, bụi rậm... được phát hiện gần đây làm dư luận không khỏi đau lòng và phẫn nộ trước hành động của những người đã vứt bỏ các em.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi có thể là kết quả không mong muốn của một cuộc tình nào đó hay chỉ vì trên người các em có khuyết điểm, cơ thể bệnh tật mà những đấng sinh thành nhẫn tâm vứt bỏ con mình.

May mắn cho những sinh linh bé nhỏ ấy khi giữa đời đã gặp được những tấm lòng nhân ái.

Người dân TP.HCM cũng như các nhà hảo tâm trên cả nước hầu như đều biết đến chùa Linh Sơn ở địa chỉ 43/20 đường Đoàn Như Hài, quận 4, nơi đang nuôi dưỡng hàng chục trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhiều nơi.

Sư cô Tâm Huệ, trụ trì chùa Linh Sơn, đã chia sẻ lý do nhận nuôi những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi.

Trong một chuyến đi giảng đạo tại tỉnh Lâm Đồng, sư cô gặp một bé gái bị bỏ rơi tại một trung tâm y tế xã, cô liền đem về nuôi rồi cũng từ đó đi đâu, hoặc có tin nơi nào có trẻ bị bỏ rơi cô liền đến xin các bé về nuôi.

Sư cô còn chia sẻ thêm, có một hôm, khoảng 4 giờ sáng, trước cửa chùa có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sư cô và mọi người chạy ra mở cổng xem chuyện gì thì thấy một đứa bé còn nguyên dây rốn được quấn bằng chiếc áo mỏng, người bé đã tím tái và lả đi vì đói, sư cô liền đưa vào chùa sơ cứu và đưa đi bệnh viện khám sức khỏe rồi nhận nuôi tại chùa.

Ở đây, các em bé mồ côi được quan tâm kỹ lưỡng từ bữa ăn, giấc ngủ. Cả quần áo mặc, đồ chơi cũng luôn đảm bảo sạch sẽ và đầy đủ. Tuy số lượng các bé rất đông nhưng bé nào cũng được chăm sóc tốt nên khỏe mạnh, bụ bẫm và đáng yêu. Nhà chùa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói của các Phật tử, các nhà hảo tâm và tiếng chơi đùa, tiếng khóc oe oe của các em bé.

Sư Cô Thích Nữ Tâm Huệ sinh năm 1977 (40 tuổi), từng du học tại Úc với ngành Xã Hội Học, sau 7 năm du học, năm 2010 cô về Việt Nam và bắt tay vào việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Ngoài ra, sư cô cũng thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện như: nấu cơm giúp đỡ bệnh nhân nghèo, giúp đỡ đồng bào và học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa.

Ngôi chùa xứ cù lao, mái ấm của hàng trăm mảnh đời côi cút

Cũng như sư cô Tâm Huệ, sư thầy Thích Lệ Hiếu cũng không nỡ nhìn những đứa trẻ vô tội côi cút không nơi nương tựa, mà dựng lên một mái ấm che chở và chăm sóc cho các em. Chùa Vạn Đức, nơi sư thầy làm trụ trì cũng đồng thời là mái ấm Đức Quang hiện đang cưu mang hàng trăm đứa bé bị vứt bỏ.

Ngôi chùa Vạn Đức thuộc ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại (Bến Tre), nơi đây đồng thời là mái ấm Đức Quang hiện đang cưu mang hàng chục đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

Như là một cái duyên, sau khi Đại đức Thích Lệ Hiếu về đây làm từ thiện và được các Phật tử nài nỉ tha thiết xin thầy về. Trước tấm lòng Phật tử, nằm 2010 thầy Thích Lệ Hiếu đã rời chùa Ấn Quang (TP.HCM) về trụ trì nơi xa xôi hẻo lánh này.

Thầy Thích Lệ Hiếu chia sẻ, khi mới về chùa chưa được bao lâu, lúc đó chùa chỉ có 3 thầy trò. Trong một lần tụng kinh tối, chợt nghe tiếng khóc trẻ thơ, 3 thầy trò bèn mở cửa ra xem thì tá hỏa thấy một trẻ sơ sinh nằm trong thùng giấy ai để trước cổng chùa mà không một lời nhắn nhủ.

Thương xót cho số phận của đứa bé bơ vơ không nơi nương tựa, thầy Lệ Hiếu đã nhận nuôi sinh linh bé nhỏ đó. Những ngày sau đó, để con có sữa uống, thầy Thích Lệ Hiếu phải bồng con đi khắp cù lao xin sữa. Chỗ nào người ta nói có người nuôi con nhỏ là thầy bồng con đến xin cho bú thép.

Có lần thầy Lệ Hiếu đi siêu thị mua đồ cho con, người không hiểu chuyện thì xì xầm đồn thổi rằng "ông thầy chùa đó bộ vợ sắp đẻ hay sao mà mua toàn đồ sơ sinh", thậm chí có người đến hỏi thẳng: "Thầy, chừng nào vợ thầy đẻ hả thầy?", thầy Thích Lệ Hiếu chỉ biết mỉm cười trước những câu hỏi và lời đồn thổi.

Các em thơ vô tội bị cha mẹ bỏ rơi nhưng vẫn còn may mắn khi gặp được những tấm lòng nhân hậu cứu giúp và cưu mang mình. Dù vậy, không biết ngoài kia còn có bao nhiêu đứa trẻ không gặp may mắn mà phải mất đi cuộc sống ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ.

Đã là một con người với đúng nghĩa của hai từ này thì bất kể đứa trẻ nào ra đời dù trong hoàn cảnh nào cũng xứng đáng được đón chào bằng ánh mắt hân hoan, yêu thương của mọi người chứ không phải và không bao giờ đáng bị vây quanh bởi sự xót xa, đau thương và những bất công của số phận.