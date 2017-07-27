Thắt lòng trước những đứa trẻ sơ sinh bị chính cha mẹ vứt bỏ tàn nhẫn

Xã hội 27/07/2017 17:32

"Con cái là lộc trời cho", nhưng không ít ông bố bà mẹ vì lý do nào đó đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình theo cách thương tâm nhất.

Những đứa trẻ vì lý do nào đó được sinh ra rồi lại bởi nguyên nhân nào đó, cha mẹ các em lại chối bỏ con mình. Nhưng điều đáng trách hơn cả là cách họ vứt bỏ con mình quá nhẫn tâm khiến dư luận đau lòng và phẫn nộ...

Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ tại đường quốc lộ trong đêm giao thừa Tết dương lịch

Đêm giao thừa là lúc cả nhà sum vầy bên nhau, tuy nhiên lại có một đứa bé khoảng 10 ngày tuổi bị vứt bỏ bên đường trong đêm khiến nhiều người chứng kiến thương cảm.

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Bé gái 10 ngày tuổi được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa TX.Dĩ An (Bình Dương) - Ảnh: Internet

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 31/12/2016, người dân tại khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, TX.Dĩ An trong lúc chờ đón giao thừa năm mới thì bất ngờ phát hiện một bé gái nằm ở vệ đường quốc lộ 1K. Đây là tuyến đường có rất nhiều phương tiện thường xuyên lưu thông, nếu như không được phát hiện kịp thời có thể sẽ xảy ra nguy hiểm với tính mạng bé gái.

Ngay sau khi phát hiện đứa bé, người dân đã đưa em vào nhà và trình báo với cơ quan chức năng. Đứa bé sau đó đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa TX.Dĩ An (Bình Dương). Tại đây, bác sĩ cho biết bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng hơn 3 kg và sức khỏe ổn định.

Bé trai vừa lọt lòng bị bỏ rơi ở bụi trẻ

Trường hợp bé sơ sinh đáng thương này được phát hiện vào ngày 2/3/2017 khiến dư luận vô cùng bức xúc. Chiều hôm đó, người dân xã Tân Long, tỉnh Thái Nguyên nghe tiếng khóc phát ra từ bụi tre đã lại gần và phát hiện bé trai sơ sinh được quấn tã đặt trên túi ni-lông. Khi kiểm tra, người dân không khỏi xót xa khi thấy bé vẫn còn nguyên cuống rốn và trên mặt lại có một vài đốm đỏ nghi có thể do côn trùng cắn.

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Người dân xót xa cho đứa bé sơ sinh bị chính cha mẹ vứt bỏ tàn nhẫn - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã đưa bé vào trạm y tế xã và trình báo sự việc lên UBND xã Tân Long. Các đơn vị chức năng của xã đã nhanh chóng thông báo trên các phương tiện đại chúng và nếu bố mẹ cháu không đến, chính quyền sẽ làm các thủ tục bàn giao cháu cho một gia đình hiếm muộn nuôi nấng, chăm sóc.

Nhẫn tâm bỏ con mới sinh bên mương nước

Ngày 3/4/2017 tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), vừa mới lọt lòng, một bé trai sơ sinh đã bị bố mẹ vứt bỏ bên mương nước. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với bé khi được chị Nguyễn Thị Thắm cùng mẹ chồng là bà Phạm Thị Danh phát hiện cứu giúp.

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Hình ảnh bé trai mới sinh bị bỏ rơi bên mương nước khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng - Ảnh: Internet

Chị Thắm cùng mẹ chồng đã nhanh chóng đưa bé đến trạm y tế xã để thăm khám và kiểm tra sức khỏe.

Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ chức năng địa phương đã đề nghị tiếp tục đưa bé trai này vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để bé có được điều kiện y tế, chăm sóc đảm bảo hơn. Đồng thời, các bên thống nhất giao cho bà Võ Thị Lan (46 tuổi), trú thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang tạm thời chăm sóc cho bé trai đáng thương này trong lúc ở bệnh viện.

Hành động bỏ con luôn bị xã hội lên án và không thể tha thứ.

Nếu như vì một hoàn cảnh nhất định không thể đón nhận đứa trẻ do chính mình sinh ra, các bậc cha mẹ cũng phải mang các bé gửi gắm ở những nơi có thể cho chúng một cuộc sống mới, chứ đừng bao giờ vứt bỏ các em như một món đồ vật, nhẫn tâm bỏ mặc sự sống chết của con. 

Bởi chưa nói đến nghiệp báo hay luật nhân quả, tội lỗi lương tâm đã là thứ ám ảnh khôn cùng!  

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