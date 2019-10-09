Nhóm 4 người đàn ông khỏa thân đi motor trên đèo Mã Pí Lèng làm dậy sóng cộng đồng mạng

Xã hội 09/10/2019 11:51

Nhóm 4 người đàn ông khỏa thân đi motor trên đèo Mã Pí Lèng vấp phải làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng lấy lý do bảo vệ môi trường để bao biện cho hành vi phản cảm của bản thân là không chấp nhận được. 

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 4 người đàn ông khỏa thân đi motor trên đèo Mã Pí Lèng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Đoạn clip dài 5 phút cho thấy 4 người đàn ông cởi hết quần áo, đi xe máy nối đuôi sau một chiếc ô tô bán tải hướng tới nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang). 

Khi đến vị trí trước cửa nhà hàng, 4 người đàn ông đã cùng nhau tạo dáng chụp ảnh để "lưu giữ kỉ niệm". Hành động phản cảm của nhóm người nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người đi đường.

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Nhóm 4 người đàn ông khỏa thân đi motor trên đèo Mã Pí Lèng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hành động của nhóm 4 người đàn ông vấp phải làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng lấy lý do bảo vệ môi trường để bao biện cho hành vi phản cảm của bản thân là không chấp nhận được. 

"Thiếu tôn trọng bản thân và những người xung quanh"; "Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi này"; "Không thể chấp nhận được, chẳng hiểu sao một số bạn trẻ vẫn tung hô được nhỉ"; "Phải xử phạt thật nặng"; "Làm 'bẩn' cảnh quan thiên nhiên chứ bảo vệ môi trường nỗi gì"..., dân mạng bình luận.

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Hành động phản cảm khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh: FB

Không lâu sau, đoạn clip phản cảm đã bị xóa. Tuy nhiên đông đảo dân mạng đã nhanh tay ghi lại được và chia sẻ khắp các diễn đàn mạng. Hiện chính quyền địa phương đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Đây không phải lần đầu cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành động khỏa thân ở danh lam thắng cảnh.

Trước đó, một cô gái tên H. đăng tải trên trang cá nhân của mình một clip dài khoảng 25 giây ghi lại cảnh khỏa thân, cầm nón che vòng một trên nóc nhà ở phố cổ Hội An cũng bị dân mạng ném đá không thương tiếc.

Nhóm 4 người đàn ông khỏa thân đi motor trên đèo Mã Pí Lèng làm dậy sóng cộng đồng mạng - Ảnh 4
Hành động bị cho là 'bôi bẩn' Hội An - Ảnh cắt từ clip

"Vẻ đẹp của Hội An nằm ở những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những bức hoành phi được chạm trổ tinh vi, là vẻ đẹp của văn hóa và tâm hồn, không thể đứng chung khung hình với những thứ phản cảm, dung tục", tài khoản Khoa Nguyễn bình luận về đoạn clip. 

Cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An, dùng nón lá che ngực hờ hững bị chỉ trích dữ dội

Cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An, dùng nón lá che ngực hờ hững bị chỉ trích dữ dội

Cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An và chỉ trích dữ dội. Ai nấy đều cho rằng cô nàng đã "bôi bẩn" một di sản văn hóa thiêng liêng được nhiều người yêu mến, bảo vệ.

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Từ khóa:   hành vi phản cảm hành động thiếu văn hóa hành động phản cảm

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