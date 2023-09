Nhói lòng lời khai của bé trai bị sư thầy 'dạy dỗ' đến thâm tím mình mẩy tại cơ quan công an

Liên quan đến vụ việc sư trụ trì bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận, Công an xã Hà Hải cho biết đã vào cuộc xác minh sự việc. Bước đầu, cơ quan công an đã lấy lời khai của cháu N.C.D. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) và nhà trường.

Những hình ảnh cháu D. bị đánh thâm tím khắp mình mẩy được chụp vào tháng 4/2017. Từ đó đến nay, cháu bé đã bị sư thầy đánh thêm một số lần nữa. Người này lấy lí do cháu bé nghịch, hư nên phải dạy dỗ.

Còn sư trụ trì Thích Đàm Trang đã được triệu tập nhưng do bận tiếp một số đoàn như hội bảo vệ trẻ em, báo chí và Hội trị sự phật giáo tỉnh nên vẫn chưa lên để lấy lời khai được.

Sau lần bị đánh bầm tím cơ thể vào tháng 4/2017, sư thầy còn đánh cháu bé thêm nhiều lần nữa - Ảnh: Dân Trí

Theo lời khai, từ tháng 4/2017 đến nay, cháu D. bị sư thầy đánh thêm 6 lần. Cụ thể, thầy Trang bắt cháu ngâm mình dưới nước, đánh vào tay, lấy xô đập đầu và mới đây nhất là bắt "trồng chuối" dẫn đến bị thương trên đỉnh đầu. Giải thích về việc nhốt cháu bé, sư thầy nói do đi vắng nên khóa cửa lại để bé D. không chạy ra ngoài.

Cô giáo P.T.N. (chủ nhiệm của bé D.) kể sư thầy bắt cháu bé ngâm mình cả buổi dưới nước lạnh đến tím tái cả người, còn cháu bé thì nói là do mình ngủ gật không học nên thầy bắt ngâm nước cho tỉnh ngủ. Hôm bị đánh vào tay là do nghịch cát, còn vết thương trên đỉnh đầu cháu kể do nghịch ngợm nên thầy bắt "trồng chuối".

Cũng theo cô giáo, một phật tử từng chứng kiến sư thầy Thích Đàm Trang dốc ngược đầu của cháu D. chúi xuống đất dẫn đến chảy máu vào ngày 20/10. Đã gần 2 tháng trôi qua mà vết thương vẫn chưa lành.

Trước đó cháu D. phủ nhận mình bị sư thầy hành hạ dẫn đến vết thương trên, cháu cho rằng đầu mình bị vậy là do nấm. Cơ quan công an sẽ tiến hành giám định thương tật để kiểm chứng.

Về những vết thương chằng chịt trên lưng, sư thầy báo cáo với Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa rằng cháu bé đi đánh nhau với bạn, khi về thầy chỉ đánh vài roi ở mông. Tuy nhiên một cán bộ công an đã xác định những vết thương trên được gây ra bởi roi vọt, trẻ con đánh nhau không thể trầy xước, thâm tím kín lưng như thế.

"Nhà chùa có cách dạy của nhà chùa"

Vào tháng 4/2017, sau khi phát hiện học trò bị đánh đập thâm tím, cô giáo đã báo cáo lên nhà trường. Phía trường đã đến chùa làm việc và đề nghị sư thầy không được đánh đập cháu nữa. Tuy nhiên sư thầy Thích Đàm Trang nhà chùa có cách dạy của nhà chùa, trường có cách dạy của trường.

Cơ quan công sẽ trưng cầu giám định để xác minh thương tật trên người cháu bé là do đâu - Ảnh: Dân Trí

Theo tìm hiểu, nhà chùa nuôi dưỡng cháu bé có những quy định rất nghiêm ngặt. Việc cháu bé không nghe lời, cần phải dạy dỗ là đúng, tuy nhiên đánh cháu bé dẫn đến nhiều thương tích như vậy thì hơi quá.

Hiện tất cả chỉ là lời kể một phía từ cháu bé và cô giáo, cơ quan công an sẽ làm việc với sư thầy để có cái nhìn khách quan. Sau khi trưng cầu giám định thương tật, điều tra làm rõ mới tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.