Nhói lòng lời khai của bé trai bị sư thầy 'dạy dỗ' đến thâm tím mình mẩy tại cơ quan công an

Theo cô giáo chủ nhiệm của bé D., một phật tử từng chứng kiến sư thầy Thích Đàm Trang dốc ngược đầu cháu bé chúi xuống đất dẫn đến chảy máu vào ngày 20/10, đã 2 tháng trôi qua mà vết thương vẫn chưa lành.
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Nhiều lần bị sư thầy "dạy dỗ" đến thâm tím mình mẩy
Liên quan đến vụ việc sư trụ trì bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận, Công an xã Hà Hải cho biết đã vào cuộc xác minh sự việc. Bước đầu, cơ quan công an đã lấy lời khai của cháu N.C.D. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) và nhà trường.
Còn sư trụ trì Thích Đàm Trang đã được triệu tập nhưng do bận tiếp một số đoàn như hội bảo vệ trẻ em, báo chí và Hội trị sự phật giáo tỉnh nên vẫn chưa lên để lấy lời khai được.
Những hình ảnh cháu D. bị đánh thâm tím khắp mình mẩy được chụp vào tháng 4/2017. Từ đó đến nay, cháu bé đã bị sư thầy đánh thêm một số lần nữa. Người này lấy lí do cháu bé nghịch, hư nên phải dạy dỗ.
Theo lời khai, từ tháng 4/2017 đến nay, cháu D. bị sư thầy đánh thêm 6 lần. Cụ thể, thầy Trang bắt cháu ngâm mình dưới nước, đánh vào tay, lấy xô đập đầu và mới đây nhất là bắt "trồng chuối" dẫn đến bị thương trên đỉnh đầu. Giải thích về việc nhốt cháu bé, sư thầy nói do đi vắng nên khóa cửa lại để bé D. không chạy ra ngoài.
Cô giáo P.T.N. (chủ nhiệm của bé D.) kể sư thầy bắt cháu bé ngâm mình cả buổi dưới nước lạnh đến tím tái cả người, còn cháu bé thì nói là do mình ngủ gật không học nên thầy bắt ngâm nước cho tỉnh ngủ. Hôm bị đánh vào tay là do nghịch cát, còn vết thương trên đỉnh đầu cháu kể do nghịch ngợm nên thầy bắt "trồng chuối".
Cũng theo cô giáo, một phật tử từng chứng kiến sư thầy Thích Đàm Trang dốc ngược đầu của cháu D. chúi xuống đất dẫn đến chảy máu vào ngày 20/10. Đã gần 2 tháng trôi qua mà vết thương vẫn chưa lành.
Trước đó cháu D. phủ nhận mình bị sư thầy hành hạ dẫn đến vết thương trên, cháu cho rằng đầu mình bị vậy là do nấm. Cơ quan công an sẽ tiến hành giám định thương tật để kiểm chứng.
Về những vết thương chằng chịt trên lưng, sư thầy báo cáo với Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa rằng cháu bé đi đánh nhau với bạn, khi về thầy chỉ đánh vài roi ở mông. Tuy nhiên một cán bộ công an đã xác định những vết thương trên được gây ra bởi roi vọt, trẻ con đánh nhau không thể trầy xước, thâm tím kín lưng như thế.
"Nhà chùa có cách dạy của nhà chùa"
Vào tháng 4/2017, sau khi phát hiện học trò bị đánh đập thâm tím, cô giáo đã báo cáo lên nhà trường. Phía trường đã đến chùa làm việc và đề nghị sư thầy không được đánh đập cháu nữa. Tuy nhiên sư thầy Thích Đàm Trang nhà chùa có cách dạy của nhà chùa, trường có cách dạy của trường.
Theo tìm hiểu, nhà chùa nuôi dưỡng cháu bé có những quy định rất nghiêm ngặt. Việc cháu bé không nghe lời, cần phải dạy dỗ là đúng, tuy nhiên đánh cháu bé dẫn đến nhiều thương tích như vậy thì hơi quá.
Hiện tất cả chỉ là lời kể một phía từ cháu bé và cô giáo, cơ quan công an sẽ làm việc với sư thầy để có cái nhìn khách quan. Sau khi trưng cầu giám định thương tật, điều tra làm rõ mới tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin tử Tiền Phong, vào năm 2016, cô giáo chủ nhiệm phát hiện bé D. có nhiều vết thương trên cơ thể nên báo cáo sự việc lên nhà trường. Phía trường đã báo cáo lên xã, đồng thời làm việc với đại diện chùa Long Yên. Qua theo dõi của giáo viên, một thời gian sau đó không còn thấy các vết bầm trên cơ thể bé D. nữa.
Ông Phạm Ngọc Lân - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Hải (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin em D. bị bạo hành, ban giám hiệu đã gặng hỏi và em D. cho biết "Do hư nên bị sư cô đánh đòn".
Sau đó giáo viên đã đến gặp sư cô Thích Đàm Trang tìm hiểu thì sư cô trả lời: "Tôi đánh mà nó có chết đâu, nó vẫn đi học được, đó là cách dạy của tôi".
Em D. kể, vì sợ bị đuổi khỏi chùa không ai nuôi nên sau nhiều lần bị đánh, nhốt đều không dám nói với ai. Một lần giáo viện phát hiện em D. bị thương chảy máu đầu, hỏi thì em nói "bị sư thầy lấy xô đập vào đầu,
Sư cô Thích Đàm Trang cũng đã xác nhận dùng roi đánh em D. dẫn đến bầm tím trên cơ thể. "Nói chung nuôi người phải dạy, nếu nó ngoan không ai đánh làm gì. Đây là đứa trẻ không bình thường, hay ăn cắp vặt. Tất cả đều phải uốn nắn dỗ dành bằng roi vọt, từ roi nhẹ đến roi nặng.
Đã vào đây rồi, nhà chùa đều có sự thương tình, không hành hung nó quá độ. Thằng bé này không bình thường, nếu là trẻ bình thường giơ roi ra là nó đã sợ rồi.
Nó bé thế này nhưng nghịch ngợm, leo trèo cửa sổ. Tôi thấy thế đã giật mình vì đây là tư tưởng của vị thành niên, không phải trẻ con bình thường. Đây là tư tưởng của kẻ côn đồ, của vị thành niên", sư cô nói.
Ngoài ra, sư thầy Thích Đàm Trang còn bị cô giáo chủ nhiệm cũ của D. tố nhiều lần bạo hành cháu D. tàn nhẫn như bỏ đói, bắt ngâm mình trong nước lạnh, ném xô vào đầu gây chảy máu...
Quê cháu D. ở tỉnh Sơn La. Do bố mất sớm, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, nhà chỉ còn ông bà đã ngoài 70 tuổi nên cháu được sư trụ trì chùa Long Yên đón về nuôi dưỡng từ năm 2015.
Cô giáo chủ nhiệm của cháu bé cho biết do bất bình việc sư thầy vẫn tiếp tục đánh đập cháu bé nên quyết định phơi bày sự việc để bảo vệ cháu D.