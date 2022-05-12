Nhân viên cây xăng bị đâm trọng thương sau khi nhắc nhở khách ‘không hút thuốc'

Xã hội 12/05/2022 17:30

Sáng 12/5, một người khách cởi trần đến cây xăng chửi bới, cầm kéo đuổi đâm người nhân viên cây xăng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra sự việc.

Liên quan đến vụ việc nhân viên cây xăng bị đâm trọng thương vào ngày 12/5, từ nguồn thông tin của Tuổi trẻ, nạn nhân là anh D.Q.B.(34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), nhân viên một cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh (thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). 

Nhân viên cây xăng bị đâm trọng thương sau khi nhắc nhở khách ‘không hút thuốc' - Ảnh 1
Người đàn ông đâm gục nhân viên cây xăng. Ảnh: VnExpress

Sáng ngày 12/5, anh B. đang đổ xăng cho khách thì một người đàn ông (khoảng hơn 30 tuổi) cầm kéo chạy đến. Anh B. bỏ chạy thì bị người này rượt theo đâm nhiều nhát.

Một số nhân viên cây xăng hô hoán chạy đến can ngăn thì người này rời khỏi hiện trường. Anh B. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người đàn ông sau đó đã bị lực lượng công an xã khống chế đưa về trụ sở.

Theo VnExpress, điều tra ban đầu, người đàn ông đến đổ xăng tại cửa hàng trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn 4 hôm trước. Thấy ông này hút thuốc, nhân viên cây xăng 34 tuổi đề nghị tắt, tránh gây nguy hiểm, dẫn đến ẩu đả. 

Đến sáng 12/5, người này quay trở lại và dùng kéo đâm anh B.  

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an điều tra, làm rõ.

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