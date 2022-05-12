Cà Mau: Kinh hãi trước thi thể của người đàn ông chết khô trong tư thế bị treo cổ

Xã hội 12/05/2022 15:23

Trong lúc đi chặt cây, một người dân ở Cà Mau đã phát hiện ra một thi thể chết khô trong tư thế bị treo cổ trên cây.

Theo nguồn tin Người Lao Động, ngày 12-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tại bờ sông. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 11-5, người dân đi chặt cây tại khu vực mé sông Làng Cá thuộc thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau thì phát hiện thi thể tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Được biết, thi thể được phát hiện trong tình trạng khô cứng nên được lực lượng chức năng dự đoán có thể người này đã tử vong được nhiều ngày. 

Cà Mau: Kinh hãi trước thi thể của người đàn ông chết khô trong tư thế bị treo cổ - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể của ông T - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ Thanh Niên, sau khi phát hiện thi thể nạn nhân vụ việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng địa phương. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Thi thể được xác định là ông L.V.T. (39 tuổi, ngụ TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân). Sau khi khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ trên cây.

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