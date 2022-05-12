Cháu B. tỉnh lại đã kể với gia đình rằng khi phát hiện em gái té xuống kênh thì nhảy xuống dưới sông kéo lên nhưng cũng bị trượt té.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 12/5, theo thông tin từ UBND phường 7 (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai trẻ em té xuống kênh xáng Bạc Liêu.

"Hiện tại, cháu B. đã tỉnh lại và cháu kể với gia đình rằng khi phát hiện em mình té xuống sông, B. nhảy xuống kéo lên nhưng cũng bị trượt té" - một lãnh đạo UBND phường 7 cho hay.

Cháu B. tỉnh lại đã kể với gia đình rằng khi phát hiện em gái té xuống kênh thì nhảy xuống dưới sông kéo lên nhưng cũng bị trượt té - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Sài Gòn giải phóng, trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 11/5, chị Đặng Thị H. (27 tuổi, tạm trú tại khóm 7, phường 7, TP Cà Mau) dẫn 2 con là Đ.N.T.B. (nam, 4 tuổi) và Đ.N.T.M.K. (nữ, 2 tuổi) đi chơi. Được một lúc, chị H. dẫn 2 đứa con về nhà.

Sau đó, chị H. đi xuống nhà sau hâm cơm để cho các con ăn. Tuy nhiên, khi hâm cơm xong thì không thấy B. và K. nên chạy đi tìm. Lúc này, chị H. chạy đến bãi vật liệu xây dựng gần nhà tìm xung quanh thì phát hiện cháu B. đang nằm dưới nước và ngửa mặt lên.

Thấy vậy, người mẹ liền nhảy xuống cứu cháu B. và đưa đi Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cấp cứu. Cháu B. tỉnh lại đã kể với gia đình rằng khi phát hiện em gái té xuống kênh thì nhảy xuống dưới sông kéo lên nhưng cũng bị trượt té.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của phường triển khai tìm cháu K. Đến sáng nay (12/5), người dân phát hiện thi thể bé gái tấp vào bờ sông (đối diện cảng cá), cách hiện trường khoảng 2km.

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