“Khi đến, ông ta không nói gì, thấy chúng tôi là lao vào đâm. Trong lúc bỏ chạy, anh B. không may vấp ngã nên bị đâm nhiều nhát” - một nhân viên cây xăng kể.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 12/5 vừa qua, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tiến hành lấy lời khai nghi phạm trong vụ nam nhân viên cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh) bị đâm gục. Danh tính nghi phạm chưa được công an cung cấp, còn nạn nhân là ông T.Q.B. (34 tuổi, nhân viên cây xăng). Có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, một nhân viên bán xăng cho biết nghi can đi bộ, cởi trần, tay cầm theo cây kéo. Nhận thấy người này có dấu hiệu bất thường, các nhân viên bỏ chạy. Nhân viên này kể: “Khi đến, ông ta không nói gì, thấy chúng tôi là lao vào đâm. Trong lúc bỏ chạy, anh B. không may vấp ngã và bị đâm nhiều nhát”.

Cũng chứng kiến sự việc, chị T. (kế toán của cây xăng) vẫn còn run sợ sau khi thấy anh B. bị đâm gục. Chị B. kể: “Sau khi đâm anh B., người đàn ông này chạy vào văn phòng nơi tôi đang làm việc. Lúc này, tôi hốt hoảng tháo chạy ra cửa sau nhằm thoát thân”. Một nhân chứng khác là ông Q. (quản lý cây xăng) cũng cho biết thêm, khi anh B. nằm gục, người đàn ông không dừng tay. Thấy vậy, các đồng nghiệp lao đến tìm cách giải vây cho nạn nhân. Lúc này, nghi phạm cầm dao hăm dọa một lúc rồi đi bộ ra đường. Người này không bỏ chạy, sau đó bị Công an xã Đông Thạnh khống chế.

Theo ông Q., 3 hôm trước, nghi phạm có đến đổ xăng ở đây nhưng sau đó được các nhân viên nhắc nhở không được hút thuốc. Nghe vậy, người này lại chửi bới khiến 2 bên xảy ra ẩu đả. Trước đó, theo thông tin của báo Công an nhân dân, Công an huyện Hóc Môn đã trích xuất camera tại cây xăng nơi anh B. tấn công, lấy lời khai các nhân viên bán xăng ở đây để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Theo đó, đối tượng đâm nhân viên cây xăng được xác định L.T.H (SN 1989, ngụ Hóc Môn). Tối 9/5, H. đến cây xăng trên đổ xăng, nhân viên cây xăng yêu cầu H. tắt thuốc để tránh cháy nổ thì xảy ra mâu thuẫn. Nhân viên tại đây đã xông vào đánh, khống chế và đẩy H. ra xa khu vực các trụ bơm xăng để phòng ngừa hỏa hoạn. Sau đó, được mọi người can ngăn, H. hậm hực ra về. Đến sáng 12/5, H. bất ngờ cầm theo cây kéo tìm đến cây xăng trên. Thấy H. cởi trần, mặt giận dữ, lời lẽ đe dọa xông vào thì các nhân viên trong cây xăng đã bỏ chạy. Còn anh B. đang bơm xăng cho khách chạy sau nhưng bị vấp ngã. H. xông đến dùng kéo đâm nhiều nhát vào người khiến anh B. gục tại chỗ. Thấy vậy, một số nhân viên cây xăng đã xông ra giải cứu và đưa anh B. vào bệnh viện cấp cứu rồi báo với Công an. H cầm kéo bỏ đi thì bị Công an xã Đông Thạnh bao vây, tước hung khí, khống chế đưa về trụ sở. Anh B. được cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Thời điểm H. bị bắt, đối tượng có biểu hiện bất thường về tâm lý, nghi vấn bị tâm thần nên Công an huyện Hóc Môn đã làm các thủ tục để đưa H. đi giám định tâm thần.

Nhân viên cây xăng bị đâm trọng thương sau khi nhắc nhở khách ‘không hút thuốc' Sáng 12/5, một người khách cởi trần đến cây xăng chửi bới, cầm kéo đuổi đâm người nhân viên cây xăng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra sự việc.

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