Trưa 19/6, trao đổi với Báo Người Lao Động, một nhân viên y tế ở Bệnh viện Quân y 4 (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã kể lại thời khắc xúc động khi cấp cứu cho 4 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy ở Công ty TNHH Scancom Việt Nam (KCN Sóng Thần 1, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Về phía doanh nghiệp cho biết, đã hỗ trợ chi phí cho các công nhân từ lúc ở bệnh viện cho đến lúc đem về nhà, ngoài ra công ty hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng, công đoàn cơ sở hỗ trợ 10 triệu đồng. Theo vị lãnh đạo này, vụ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, về lâu dài công ty cũng sẽ tính đến phương án chăm lo, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

"Trong hôm nay, đại diện công ty và công đoàn lên Bình Phước để lo hậu sự cho gia đình công nhân T.B.T, còn 2 công nhân tử vong trước đó đã đưa thi thể về tới nhà của họ ở quê" - vị này nói.

Được biết, danh tính 3 người này gồm: N.Đ (SN 1995, quê Phú Yên); N.V.V (SN 1983, quê Bình Định) và T.B.T (SN 1990, tại Bình Phước). Trong số các công nhân tử vong, thì có người mới vào làm việc tại công ty được khoảng 2 tháng, người làm 5 năm, người thì trên 10 năm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo người Lao động

Theo VTV đưa tin về vụ việc trước đó, vào lúc 17h ngày 17/6, nhận được tin báo của người dân tại khu vực đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 1 xảy ra vụ cháy. Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần đã cử ngay cán bộ xác minh, phát hiện cháy tại lò hút bụi xưởng 2 của Công ty TNHH Scancom Việt Nam, nằm trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1. Sau khi phát hiện, Đội Phòng cháy chữa cháy của Công ty TNHH Scancom Việt Nam khoảng 40 người tập trung dập lửa.

Các lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Dĩ An, Đồn công an Khu công nghiệp Sóng Thần, Đội Phòng cháy chữa cháy của Công ty TNHH Scancom Việt Nam đã chữa cháy kịp thời và khống chế được đám cháy trong nhà tôn hút bụi gỗ. Đến khoảng 0h10 ngày 18/6, đám cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy có 4 đội viên của Công ty TNHH Scancom Việt Nam bị mảng bụi gỗ rơi trúng làm bị thương. Đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần đã phối hợp với công ty đưa ngay các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 thuộc Quân đoàn 4.

Trong số 4 người bị thương tại chỗ, có 3 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong sau đó. Còn 1 người bị thương nhẹ vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Theo cơ quan chức năng thì nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do vệ sinh hệ thống hút bụi bị dơ bẩn, tắc nghẽn tự phát nhiệt, phát cháy. Hiện lực lượng công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.