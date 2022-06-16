Siêu thị mini ở Phú Quốc bị cháy, nhiều người đã phá cửa để giải cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Thoe báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 16/6, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã Dương Tơ khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một siêu thị mini ở tổ 1, ấp Cửa Lấp.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa của siêu thị mini khóa trong. Do đó, nhiều người đã phải dùng búa để phá cửa, tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên không ai vào được bên trong để cứu người.

Hiện trường vụ cháy làm hai vợ chồng tử vong. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo Zing News, danh tính các nạn nhân được xác định là anh V.V.N. (32 tuổi) và vợ là chị N.T.L. (30 tuổi).

Lãnh đạo UBND xã Dương Tơ cho biết chị L. tử vong khi mang thai 7 tháng. 2 con của nạn nhân thoát nạn do ngủ bên ngoài cùng người thân.

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