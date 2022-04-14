Nguyên nhân tạm đình chỉ vụ án bé gái 13 tuổi bị xâm hại nhiều lần sau 1 năm khởi tố?

Xã hội 14/04/2022 08:20

Sau 1 năm khởi tố vụ án, Công an tỉnh Cà Mau đã phải tạm đình chỉ vụ án vì chưa tìm được nghi can.

Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 13/4, Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần.

Theo đó, vào ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án "Hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi", xảy ra tại ấp Tân Phú, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Nguyên do việc đình chỉ là vì quá trình điều tra chưa xác định được nghi can, trong khi thời hạn điều tra vụ án đã hết.

Nguyên nhân tạm đình chỉ vụ án bé gái 13 tuổi bị xâm hại nhiều lần sau 1 năm khởi tố? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trích dẫn thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, theo hồ sơ liên quan và thông tin cung cấp từ gia đình, tháng 11/2020, người cha đến công an một xã ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau trình báo về việc con gái mình bị hiếp dâm nhiều lần.

Theo người cha cho biết, sau khi vợ chồng ông ly hôn thì cháu bé được gửi cho ông bà nội ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tháng 11/2020, ông về thăm con thì phát hiện cháu bất thường, hỏi rõ lý do thì cháu bảo bị người anh rể tên H. hiếp dâm nhiều lần.

Được biết, H. hiện ở huyện Tân Trụ, Long An, có việc làm ăn ở tỉnh Cà Mau nên thường xuyên ghé nhà ông bà nội của cháu bé và nhiều làn dụ dỗ, quan hệ tình dục...

Cũng theo thông tin báo Giao thông, ông ngoại vợ của H. cũng chính là ông nội của bé gái bị xâm hại. Kết luận giám định ngày 30/11/2020 của Công an huyện Đầm Dơi, màng trinh của cháu bé rách.

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