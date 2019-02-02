Người vợ xinh đẹp bị chồng dùng xăng đốt vào mùng 2 Tết: Mong lấy lại hình hài, bình yên nuôi con sống quãng đời còn lại

Bị chính người chồng mình yêu thương dùng xăng đốt vào mùng 2 Tết, chỉ còn 1% cơ hội sống nhưng sau 3 năm, Dung chẳng còn oán trách điều gì, chỉ mong có thể bình an bên con cả đời.

Đã 3 năm trôi qua nhưng người dân xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn chưa thể quên được việc cô gái xinh đẹp Nguyễn Thùy Dung (sinh năm 1994) bị chồng tưới xăng đốt đúng mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2016. Sau tai nạn, cơ thể Dung bị bỏng hơn 80% (tính cả hệ hô hấp), cơ hội sống chỉ 1%. Những tưởng sẽ khó lòng qua khỏi thế nhưng sau 17 ngày hôn mê, Dung tỉnh lại như một kỳ tích. Lúc này, khuôn mặt của cô bị biến dạng nặng, cơ tay và mặt co rút khiến việc ăn và thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Từ một cô gái xinh đẹp, gương mặt Dung gần như bị hủy hoại hoàn toàn chỉ sau một đêm - Ảnh: Internet Ban đầu, cô đã vô cùng tuyệt vọng và đau khổ vì ngay cả hai đứa con cũng không còn nhận ra và khóc thét mỗi khi nhìn thấy mẹ. Từ đó đến nay, để tìm lại hình hài, Dung đã trải qua 16 lần phẫu thuật. Nhờ sự kiên cường đó mà giờ đây Dung đã dần lấy lại được các đường nét trên gương mặt, giọng nói cũng rõ ràng hơn.

Giờ đây, người mẹ trẻ đã có thể hát, có thể đi du lịch, tự lái xe máy đi lấy hàng về bán cho khách. Suốt 3 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của gia đình mà Dung có thời gian bán hàng online và trải qua các cuộc phẫu thuật. Giờ đây, điều Dung hy vọng nhất là có thể bình yên sống qua ngày nuôi các con khôn lớn - Ảnh: Internet Trong những ngày giáp Tết này, không ít người lo lắng cô sẽ cảm thấy không vui và ám ảnh sau những gì đã xảy ra. Chia sẻ trên Vietnamnet, Dung cho biết dù vẫn hận người chồng cũ nhưng sẽ cố gắng quên hết đi để cuộc đời thanh thản. Điều cô hy vọng nhất bây giờ chính là có thể bình yên nuôi 2 đứa con nốt quãng đời còn lại. Trong những ngày sắp tới, cô sẽ cố gắng đưa các con đi mua sắm và chơi Tết để bản thân được thư thái hơn. Được biết, trong thời gian sắp tới, Dung vẫn sẽ tiếp tục bán hàng online để có tiền phẫu thuật tiếp. Về chuyện tình cảm, cô đã không còn dám nghĩ tới. Trong những ngày cuối năm này, mọi người đều hy vọng những mảnh đời bất hạnh như Dung sẽ có một năm mới an lành, tương lai tươi sáng hơn.

Gương mặt mới của cô gái 9x bị chồng dùng xăng thiêu sống, bệnh viện trả về vì chỉ còn 1% cơ hội sống Dù đã gần 2 năm trôi qua nhưng khi nhắc lại vụ việc cô gái trẻ Nguyễn Thùy Dung bị chồng dùng xăng đốt ngay mùng 2 Tết, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng. Vượt qua nỗi đau, người mẹ trẻ đã có cuộc sống tốt đẹp hơn.

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