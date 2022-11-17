Chỉ vào đôi bàn tay mỏng manh, tróc lở bởi thương tật của vụ đổ xăng từ hơn 3 năm trước, chị Ngân cho biết, cảm giác lúc nào cũng rùng mình và run rẩy sợ hãi. Đó là một đêm tháng 3/2019, tiếng bật lửa của chồng xẹc một tia sáng ngay căn phòng ngủ, phút chốc, ngọn lửa bao trùm ngôi nhà. Cơ thể chị Ngân bùng lên như ngọn đuốc. Thương con, chị mặc cho cơn bỏng rát hành hạ, cố mò tìm được chìa khóa cửa, kéo hai con chạy ra ngoài trước khi ngất lịm ngã xuống đường với lớp quần áo đã cháy rụi, bám chặt vào cơ thể đã lóc hết da.

Theo báo Công An Nhân Dân, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ tại ấp Mũi Côn Tiểu, xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Ngân, 35 tuổi và hai đứa con trai đang sống những ngày mới của cuộc đời. Mấy ngày nay, chị Ngân không được khỏe vì nhiều đêm mất ngủ. Trái gió trở trời, vết thương hành hạ và một phần do những tháng đầu của thai kỳ.

Thế nhưng, sau lần lén xuống thành phố thăm chồng trong trại giam, đối diện với người đàn ông từng đầu ấp tay gối, giờ ở cảnh tàn tạ khi bị bệnh lao đã kháng thuốc, ho sù sụ, chị Ngân không còn muốn hỏi lý do chồng thiêu sống cả gia đình nữa. Ra về, chị âm thầm viết đơn xin giảm án cho chồng, bất chấp cấm cản từ gia đình muốn người đàn ông này phải chịu hình phạt mức cao nhất. “Sau khi gửi đơn và biết nhờ lá đơn ấy anh ta chỉ phải chịu hình phạt 16 năm tù, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, không còn gặp ác mộng mỗi đêm như trước”, chị bộc bạch.

Sau khi được chuyển đến bệnh viện tỉnh, vì các chỉ số sinh tồn đều rất thấp nên chị Ngân được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Tỉnh lại với đôi mắt mờ đục, cơ thể bị bỏng đến 92%, trải qua 45 ngày điều trị ròng rã, chị trở về nhà với tận cùng nỗi đau thể xác phủ đầy những mảng sẹo rộng sần sùi cùng những cơn ác mộng liên hoàn về biển lửa đêm kinh hoàng và sự căm phẫn.

Bỏ lại quá khứ đau thương phía sau, chị Ngân quyết định dắt hai đứa con nhỏ rời quê Bình Định vào TP Hồ Chí Minh với những mong hai con có cuộc sống mới, quên đi những ký ức kinh hoàng. Nơi đất khách, bằng một nghị lực phi thường, chị Ngân dần hồi sinh cuộc đời. Chị xin vào làm trong một xưởng may gần nhà, học cách bán vé máy bay, nhận hàng về bán online…

Kể lại ngày đầu tiên ngồi trước màn hình điện thoại livestream bán sản phẩm, chị Ngân vẫn còn bồi hồi: “Hôm đó mình run lắm, cũng ngại khi nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa hát vừa tư vấn đến khản cổ mà không bán được món hàng nào. Chưa kể, nhiều người còn ác ý bình luận: “Xấu như ma như quỷ mà lên live. Ăn ở sao mới bị quả báo vậy…”.

Lúc tắt live, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được. Khóc một trận thật to rồi chị quyết định lau đi và ngày hôm sau tiếp tục live vì điều quan trọng là phải kiếm tiền nuôi con, nước mắt không cứu được mình. Chị kể: “Tôi từng là người phụ nữ có nhiều thứ, một ngoại hình sáng, biết kinh doanh, nuôi dạy hai con chuẩn mực. Chỉ phút chốc, mọi thứ đổ vỡ. Nhưng có trải qua biến cố, tôi mới tìm thấy sức mạnh bên trong và những giá trị mà nếu sống cuộc đời bình thường có thể sẽ không bao giờ nhìn nhận được”.

Không chỉ hồi sinh và tạo lập được cuộc sống mới, kiếm tiền nuôi hai con ăn học mà chị Ngân đã tích cóp được một số tiền từ việc bán hàng online, mua được căn nhà mình đã thuê.

Không chỉ hồi sinh và tạo lập được cuộc sống mới, kiếm tiền nuôi hai con ăn học mà chị Ngân đã tích cóp được một số tiền từ việc bán hàng online, mua được căn nhà mình đã thuê - Ảnh: CAND

Khi công việc dần ổn định, chị mở cửa tiệm kinh doanh các sản phẩm dầu xoa bóp, tinh dầu, dành thời gian hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, người đồng cảnh ngộ.

Theo báo VTC News, chị Ngân kể biết anh Minh cách đây hai năm. Khi đó, anh bị tai nạn bỏng xăng, cháy hết mặt, tay và một số nơi khác trên cơ thể. Chị cùng mọi người tới bệnh viện thăm và quyên góp tiền để giúp đỡ anh.

“Sau này, Minh nhìn thấy tôi livestream bán hàng trên mạng và nhắn tin hỏi thăm. Nhưng sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, suýt chết vì người chồng thứ hai, tôi quá mệt mỏi với chuyện tình cảm. Tôi chỉ coi Minh là một người em cần giúp đỡ".

Chị Ngân đã tìm được hạnh phúc mới của đời mình - Ảnh: CAND

Cuối năm 2021, chị Ngân đưa hai con về quê tránh dịch. Sau Tết, khi trở lại TP.HCM, công ty may chị Ngân thường nhận hàng gia công bị ảnh hưởng nên chị cũng nghỉ việc, chuyển sang buôn bán online để trang trải cuộc sống.

Thời điểm đó, chị thấy kiệt sức vì phải một mình gồng gánh quá nhiều thứ, từ bán hàng, đưa đón các con đi học đến cơm nước, việc nhà.

“Lúc mẹ con tôi vào, Minh quan tâm rất nhiều, qua nhà phụ dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ. Tôi cảm động, nghĩ rằng mình cũng muốn có người để dựa vào, cùng chăm sóc các con nên đồng ý quen anh ấy”.

Sau khoảng 3 tháng chính thức quen, anh Minh dọn về sống chung với mẹ con chị Ngân. Chị kể từ ngày có anh về, căn nhà bừng sáng lên và lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất. Hai cậu con trai cũng rất quấn “ba Minh”, đến mức nhiều khi chị thấy mình bị cho “ra rìa”.

“Hai con tôi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, Minh chính là người đầu tiên cho tụi nó được hơi ấm của ba. Trẻ con mà, tụi nó biết ai là người thương mình chân thành. Hai đứa nghe lời ba Minh lắm”, chị Ngân nói.

Hai cậu con trai cũng rất quấn “ba Minh”, đến mức nhiều khi chị thấy mình bị cho “ra rìa - Ảnh: CAND

Trong khi chị Ngân lo chuyện buôn bán, mọi việc trong nhà và chăm lo con cái do anh Minh đảm trách. Mỗi sáng, anh Minh chở các con đi học, rồi về lo việc nhà, nấu cơm trưa. Sau bữa trưa, anh dặn con đi ngủ rồi tự mình đặt báo thức để gọi con dậy, đưa đi học buổi chiều.

“Tôi nghĩ, nếu không gặp anh Minh, các con tôi sẽ không được nề nếp như bây giờ. Trước giờ một mình cáng đáng, tôi quá bận nên không thể quan tâm các con kỹ càng. Tụi nó đang ở tuổi nổi loạn, cũng có nhiều chuyện chỉ đàn ông mới nói được với nhau”.

Anh Minh cũng khoe căn bếp mình thường nấu cơm cho cả nhà: “Căn bếp này giờ bàn giao hết cho anh rồi, từ hồi ở chung, bà xã anh không phải nấu bữa nào”. Chị Ngân cũng đồng tình rằng chồng nấu ăn ngon hơn mình rất nhiều.

Trong khi chị Ngân lo chuyện buôn bán, mọi việc trong nhà và chăm lo con cái do anh Minh đảm trách - Ảnh: VTC News

Chị tâm sự cả hai vợ chồng đều không phải kiểu người lãng mạn, không nói với nhau lời ngọt ngào mà chỉ âm thầm quan tâm bằng hành động.

"Khác với tôi, anh Minh chưa từng kết hôn trước đó, tôi nghĩ quan điểm về tình yêu của anh sẽ không giống mình. Sau nhiều đổ vỡ, tôi chỉ muốn chú tâm vào hạnh phúc hiện tại, không kỳ vọng hay đòi hỏi quá nhiều ở nửa kia".

Chị Ngân kể đang có bầu 2 tháng. Người phụ nữ 35 tuổi không tránh được lo lắng khi hiểu rằng sức khỏe mình không được như trước, thể chất đã yếu hơn. Chị nhanh mệt mỏi, vận động cũng khó khăn.

Ban đầu, anh Minh thống nhất với vợ không muốn có em bé. Bản thân anh mồ côi mẹ từ nhỏ, ba đi bước nữa và không nhận được tình thương từ mẹ kế, nên bây giờ chỉ muốn hết lòng chăm sóc cho hai cậu con trai Trí - Hiếu.

“Minh nói muốn nuôi hai con trai trưởng thành, rồi chúng tôi có cuộc sống riêng an nhàn. Cả hai đều chịu quá nhiều đau khổ cả thể chất lẫn tinh thần, anh không muốn tôi phải vất vả thêm nữa. Nhưng dù sao con cái là cái duyên, bây giờ chúng tôi chỉ mong sao đón con chào đời khỏe mạnh”.

Từ ngày bắt đầu quen nhau cho đến khi cưới, chị Ngân đã giúp chồng thay đổi rất nhiều. Sau tai nạn, khuôn mặt và đôi tay biến dạng, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật, anh Minh khép mình lại, suốt ngày chỉ nằm trong nhà. Đến khi gặp vợ, anh được truyền động lực, trở nên cởi mở và nói chuyện nhiều hơn.

Đến khi gặp vợ, anh Minh được truyền động lực, trở nên cởi mở và nói chuyện nhiều hơn sau tai nạn - Ảnh: VTC News

Như mọi cặp đôi khác, khi về sống chung nhà, vợ chồng chị Ngân không tránh được xung đột vì khắc khẩu, trái quan điểm. Nhiều lần, chị bực tức và nghĩ đến chuyện chia tay, quay về cuộc sống chỉ có 3 mẹ con.

“Nhưng rồi tôi nghĩ lại, thấy rất thương anh Minh. Cuộc đời đã quá khắc nghiệt với chúng tôi, chẳng có cớ gì để phải khắt khe với nhau nhiều quá. Khi gắn bó với nhau, chữ thương lớn hơn tình yêu rất nhiều".