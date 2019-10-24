Do những phút yếu lòng, người phụ nữ 39 tuổi ngoại tình để rồi khốn khổ vì bị tình trẻ dùng clip nóng tống tiền.

Hôm nay (24/10), Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Nghĩa Hiệp (35 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, chị N. (39 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tới công an trình báo về việc bị Hiệp dùng clip nóng tống tiền.

Chị N. cho biết bản thân đã có gia đình nhưng do những phút giây yếu lòng nên đã quan hệ tình cảm với Hiệp. Cả hai nhiều lần đi khách sạn tâm sự và quan hệ tình dục. Mỗi lần như vậy, Hiệp dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người.

Gái có chồng bị tình trẻ dùng clip nóng tống tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9/2019, chị N. muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái với gã trai trẻ nên chủ động chia tay. Hiệp nảy sinh ý định dùng clip nóng tống tiền chị N. Sau đó, Hiệp nhắn tin gọi điện uy hiếp bắt chị N. phải đưa tiền, nếu không hắn sẽ gửi clip nóng cho chồng chị và phát tán lên mạng xã hội.

Chị N. lo sợ nên đã đưa cho Hiệp số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Hiệp không chịu buông tha, tiếp tục uy hiếp bắt chị N. phải đưa thêm tiền.

Khoảng 14 giờ 45 ngày 21/10, Hiệp hẹn chị N. ở quán cà phê để đưa 25 triệu đồng. Khi Hiệp đang nhận tiền từ chị N. thì công an ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Lương Minh Quang (27 tuổi, ngụ phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) để điều tra về hành vi dùng clip sex tống tiền người yêu cũ.

Vào tháng 8, chị D. (28 tuổi, trú tại TP. Hạ Long) đến công an trình báo về việc bị một người đàn ông yêu cầu chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản. Nếu nạn nhân không làm theo sẽ bị tung clip, hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Qua xác minh làm rõ, cảnh sát xác định người tống tiền chị D. là Lương Minh Quang - bạn trai cũ của chị D.

Ngày 5/9, qua khám xét nhà riêng của Quang, công an thu giữ 4 đoạn clip liên quan đến chị D. Bước đầu, Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-ngoai-tinh-cau-cuu-cong-an-vi-bi-tinh-tre-dung-clip-nong-tong-tien-342092.html