Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang khi vào chợ, người phụ nữ này chẳng những không sửa lỗi mà còn thách thức, chửi bới người nhắc mình.
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Thời gian gần đây, để phòng chống lây lan Covid-19, chính phủ đã ra quy định xử phạt những đối tượng không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không tuân thủ quy định này.
Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ chẳng những không đeo khẩu trang khi vào chợ mà còn mắng chửi người nhắc mình. Theo nội dung clip, người phụ nữ này chở theo con nhỏ vào chợ. Khi bị nhắc nhở, chị ta quát: “Đừng có xía mõm vào, ông có quyền gì? Tôi sai ở đâu?”.
Mặc dù người dân xung quanh khuyên ngăn nhưng chị ta vẫn chửi bới thậm chí thách thức lập biên bản. “Mày dám bắt xe máy của tao à? Mày là cái thằng bảo vệ vớ vẩn. Không có lý do gì để mày giữ xe máy của tao”.
Trước tình huống này, người đàn ông vẫn bình tĩnh giải thích: “Không phải giữ xe máy của chị, tôi bảo mời chị về đây làm việc”. Lúc này, người phụ nữ quát lớn: “Thằng già này mày ngứa mồm à, mày xía mõm vào chuyện của tao”.
Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều không khỏi bức xúc trước thái độ của người phụ nữ này. Nhiều người còn hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, xử lý trường hợp này thích đáng. Được biết sự việc trên xảy ra tại Cao Bằng.