Người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh, uống thuốc trừ sâu rồi nhảy sông tự tử

Xã hội 19/11/2018 20:23

Người dân phường Nam Bình, TP. Ninh Bình phát hiện dưới sông Vân có thi thể một phụ nữ liền báo chính quyền địa phương.

Khoảng 11 giờ 30 hôm nay (19/11), tại khu vực sông Vân đoạn chảy qua phố Phong Quang, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ đang nổi trên sông nên lập tức báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (SN 1967), trú tại phố Ngô Quyền, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình.

Theo Infonet, trước khi xảy ra sự việc, bà H. đã để lại một bức thư tuyệt mệnh trên tầng 2 tại nhà riêng cùng một chai thuốc trừ sâu đã mở nắp. Chiều 18/11, bà H. bỏ nhà đi, đến trưa 19/11 thì phát hiện thi thể tại sông Vân.

Người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh, uống thuốc trừ sâu rồi nhảy sông tự tử - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Infonet

Tối 7/11, tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ việc đôi nam nữ nhảy sông tử vong.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 7/11, nữ sinh T.Đ.T.A. (SN 1999, trú xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) và một nam thanh niên xã Thanh Tân (huyện Thanh Liêm) đứng trên cầu Bồng Lạng (thuộc thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị) nói chuyện.

Tại thời điểm trên có một nhóm thanh niên đứng trên cầu nói chuyện nên đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Giữa thiếu nữ 15 tuổi và bạn trai xảy ra cãi vã to tiếng.

Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, cô gái đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Châu Giang tự tử .

Người dân và bạn trai đi cùng cô gái này đã tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Tại hiện trường, công an thu được trong cặp của cô gái tờ phiếu khám xác định đang mang thai 4 tuần tuổi và thẻ căn cước mang tên nạn nhân.

Cãi vã trên cầu, nữ sinh 15 tuổi nhảy sông tự tử, bạn trai nhảy theo tử vong

Cãi vã trên cầu, nữ sinh 15 tuổi nhảy sông tự tử, bạn trai nhảy theo tử vong

Cãi nhau trên cầu với người yêu, nữ sinh 15 tuổi đã nhảy xuống sông, bạn trai thấy vậy liền nhảy xuống cứu nhưng cả 2 cùng mất tích.

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