Danh tính nạn nhân được xác định là L.P.A. (SN 1989, sống tại Hải Phòng). Cô gái có ngoại hình xinh đẹp, cuộc sống tương đối khá giả. P.A. làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân, cô gái xinh đẹp cũng thường xuyên đăng ảnh vui vẻ cùng bạn bè và 2 con gái nhỏ.

Khoảng 1 giờ 35 sáng 4/11, một nữ bệnh nhân đã rơi từ tầng 17 của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng tử vong khiến mọi người nơi đây hốt hoảng.

Theo T.B. (bạn của nạn nhân), đến giờ chị vẫn cảm thấy rất sốc bởi sự ra đi đột ngột của cô bạn thân. Tính tình P.A. rất vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và tốt tính nên bạn bè rất quý mến.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, P.A. không có biểu hiện gì bất thường, vậy nên thông tin cô tự tử tại bệnh viện khiến người thân, bạn bè của cô bàng hoàng, đau đớn.

Hiện hai con gái của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn này - Ảnh: FBNV

Cũng theo người bạn này, P.A. có hai con gái đều đang học tiểu học ở Hải Phòng. Cô và chồng đã ly hôn, con gái lớn ở với mẹ và nhà ngoại, con gái út do nhà nội chăm sóc. Hiện hai con gái của P.A. vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn này.

Chị T.B. cho rằng, có thể dù bình thường P.A. vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng có thể bên trong cô có nhiều suy nghĩ áp lực mà người ngoài không thể hiểu được.

Cô gái nhảy từ tầng 17 Bệnh viện quốc tế Hải Phòng có nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Như đã đưa tin, chị L.P.A. (29 tuổi, sống tại Hải Phòng) vào Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện vào lúc 23 giờ ngày 2/11 trong trạng thái tỉnh táo, đau bụng và sốt nhẹ.

Nữ bệnh nhân này sau đó được đưa lên nằm điều trị tại Khoa Nội tổng hợp trên tầng 14 của bệnh viện với chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Đến khoảng 1 giờ 35 ngày 4/11, mọi người trong viện bỗng nghe thấy tiếng động mạnh, sau đó bàng hoàng phát hiện một người rơi xuống nền tầng 8 của tòa nhà.

Nơi nạn nhân nhảy từ tầng 17 xuống mái tầng 8 tòa nhà - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Tại hiện trường, các bác sĩ phát hiện nạn nhân chính là nữ bệnh nhân L.P.A. đang nằm sấp bất động, có máu chảy, vỡ hộp sọ. Dù được tích cực cấp cứu trong khoảng 30 phút nhưng nữ bệnh nhân đã không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân không sử dụng các chất gây nghiện.

Theo hình ảnh trích xuất camera an ninh của bệnh viện, nữ bệnh nhân đã tự di chuyển một mình bằng thang máy từ tầng 14 lên tầng 17. Sau đó, người phụ nữ đã ra khu vực lan can của tòa nhà rồi nhảy xuống dưới, rơi tại thềm tầng 8 của tòa nhà.

Bác sĩ cho biết, trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, chị L.P.A. có biểu hiện tâm lý bình thường, không ai phát hiện có sự bất thường nào.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến nạn nhân đã có hành động dại dột như vậy.