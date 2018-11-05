Hé lộ danh tính 'hot girl' đất cảng nhảy lầu tự tử từ tầng 17 bệnh viện quốc tế

Xã hội 05/11/2018 15:35

Tại hiện trường, các bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân đang nằm sấp bất động, có máu chảy, vỡ hộp sọ. Dù được tích cực cấp cứu trong khoảng 30 phút nhưng cô gái đã không qua khỏi.

Hôm nay (5/11), Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã lên tiếng xác nhận sự việc một nữ bệnh nhân rơi từ tầng 17 xuống tầng 8 của bệnh viện tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nữ bệnh nhân L.P.A. (29 tuổi, sống tại Hải Phòng) vào Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện vào lúc 23 giờ ngày 2/11 trong trạng thái tỉnh táo, đau bụng và sốt nhẹ.

Hé lộ danh tính 'hot girl' đất cảng nhảy lầu tự tử từ tầng 17 bệnh viện quốc tế - Ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng - Ảnh: Người Lao Động

Nữ bệnh nhân này sau đó được đưa lên nằm điều trị tại Khoa Nội tổng hợp trên tầng 14 của bệnh viện với chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Đến khoảng 1 giờ 35 ngày 4/11, mọi người trong viện bỗng nghe thấy tiếng động mạnh, sau đó bàng hoàng phát hiện một người rơi xuống nền tầng 8 của tòa nhà.

Hé lộ danh tính 'hot girl' đất cảng nhảy lầu tự tử từ tầng 17 bệnh viện quốc tế - Ảnh 2

Nơi nạn nhân nhảy từ tầng 17 xuống mái tầng 8 tòa nhà - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Tại hiện trường, các bác sĩ phát hiện nạn nhân chính là nữ bệnh nhân L.P.A. đang nằm sấp bất động, có máu chảy, vỡ hộp sọ. Dù được tích cực cấp cứu trong khoảng 30 phút nhưng nữ bệnh nhân đã không qua khỏi.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân không sử dụng các chất gây nghiện.

Hé lộ danh tính 'hot girl' đất cảng nhảy lầu tự tử từ tầng 17 bệnh viện quốc tế - Ảnh 3
Cô gái nhảy từ tầng 14 Bệnh viện quốc tế Hải Phòng có nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Theo hình ảnh trích xuất camera an ninh của bệnh viện, nữ bệnh nhân đã tự di chuyển một mình bằng thang máy từ tầng 14 lên tầng 17. Sau đó, người phụ nữ đã ra khu vực lan can của tòa nhà rồi nhảy xuống dưới, rơi tại thềm tầng 8 của tòa nhà.

Bác sĩ cho biết, trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, chị L.P.A. có biểu hiện tâm lý bình thường, không ai phát hiện có sự bất thường nào. 

Theo Người Lao Động, L.P.A. có ngoại hình xinh đẹp, cuộc sống tương đối khá giả. Cô gái làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và khá nổi tiếng trên mạng xã hội. 

Trên Facebook cá nhân, cô gái xinh đẹp cũng thường xuyên đăng ảnh vui vẻ cùng bạn bè và 2 con gái nhỏ. Tuy nhiên, gần ngày xảy ra vụ việc thì L.P.A. cũng có những dòng trạng thái thể hiện tâm lý buồn bực, theo Tuổi Trẻ.

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