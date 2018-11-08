Cãi nhau trên cầu với người yêu, nữ sinh 15 tuổi đã nhảy xuống sông, bạn trai thấy vậy liền nhảy xuống cứu nhưng cả 2 cùng mất tích.

Tối qua (7/11), tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ việc đôi nam nữ nhảy sông mất tích.

Sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị đã lên tiếng xác nhận sự việc.

Hiện trường nơi đôi nam nữ nhảy sông mất tích - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin trên Người Lao Động, khoảng 22 giờ 30 ngày 7/11, một thiếu nữ khoảng 15 tuổi (quê huyện huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) và một nam thanh niên xã Thanh Tân (huyện Thanh Liêm) đã nhảy cầu Bồng Lạng (thuộc thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị) mất tích.

Tại thời điểm trên có một nhóm thanh niên đứng trên cầu nói chuyện nên đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Giữa thiếu nữ 15 tuổi và bạn trai xảy ra cãi vã to tiếng, sau đó cô gái nhảy sông tự tử. Người bạn trai và một số thanh niên đã nhảy xuống cứu, tuy nhiên đôi nam nữ đều mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cũng đã tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Hiện đã tìm thấy thi thể nam thanh niên là bạn trai của thiếu nữ 15 tuổi.

Rất đông người dân kéo đến hiện trường theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo vị Chủ tịch xã Thanh Nghị, qua xác minh thì nam thanh niên người Hà Nam có quan hệ yêu đương với nữ sinh 15 tuổi trên. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều động lực lượng cứu hộ đi thuyền dọc khu vực cầu Bồng Lạng để tìm kiếm nữ sinh đang mất tích.

Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh 19 tuổi mang bầu 4 tuần nhảy cầu tự tử Lãnh đạo địa phương cho biết T.A. có hoàn cảnh rất đáng thương. Nghe tin cô gái làm chuyện dại dột, người thân và bà con trong thôn hết sức bàng hoàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-va-tren-cau-nu-sinh-15-tuoi-nhay-song-tu-tu-ban-trai-nhay-theo-tu-vong-303329.html