Theo thông tin từ báo Dân Việt, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sét đánh khi đang cắt rau ở Thanh Trì - Hà Nội, đại diện Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết, khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn, được đội ngũ y bác sĩ khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công sau 15 phút. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, nạn nhân đã tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay trên cả nước, theo thông tin từ Tạp chí Tri thức Znews, hôm nay (5/6) đến ngày mai (6/6), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, có nơi trên 170 mm.

Từ chiều tối và đêm 5/6 đến ngày 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

Thời tiết mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến đêm 6/6; từ ngày 7/6 mưa lớn có khả năng giảm dần.

Sáng nay nhiều nơi ở Hà Nội ngập nặng - Ảnh: Dân Việt

Trong khi đó, hôm nay khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

